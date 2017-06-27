С Барнеттом нужно поймать настрой, который был во второй части боя с Уорреном - американский эксперт о Жакиянове

Бой с британцем, владеющим поясом IBF, может пройти в сентябре.
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Менеджер команды профессионального боксера тяжелого веса Бобби Ганна американский эксперт Джо Мак в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил, что чемпиону мира по версии WBA (Super) Жанату Жакиянову необходимо выложиться на максимум в поединке с британцем Райаном Барнеттом, владеющим поясом IBF в той же категории.
"Я видел лишь пару боев Барнетта, но, судя по его послужному списку, он домашний боец. Это очень плохо для Жакиянова. Давайте будем честными, он всего лишь хороший боксер среднего уровня, но со стальным характером. Таким бойцам каждый раз нужно выкладываться на свой максимум. В бою с Барнеттом ему нужно поймать настрой, который был во второй части поединка с Уорреном. Не думаю, что во второй раз это будет проще сделать. Тем не менее, я уверен, что шансы на победу у него есть", - отметил Джо Мак.
Ранее британский журналист сайта MMA.plus Бэн Смит заявил, что при всем уважении к Жакиянову именно он аутсайдер боя с Барнеттом. В свою очередь, американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри назвал решение Жакиянова об объединительном бое смелым.
Сам Жакиянов рассказал о спарринге с Барнеттом, назвав его обычным боксером. 10 июня британец в бою за титул IBF победил соотечественника Ли Хэскинса. Менеджер Жакиянова Филипп Фондю сообщил о возможности провести объединительный бой с Барнеттом уже в конце сентября в Белфасте.
Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса - WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. Однако от титула IBO команда отказалась еще до поединка.