Вместо просмотра боя Мейвезер - МакГрегор могу пойти играть с сыном в хоккей - Головкин

Ранее он называл этот поединок смешным.
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Головкин с игроком школы "Барыса". Фото Турара Казангапова©
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) заявил, что еще не решил, будет ли он смотреть бой по правилам бокса между американцем Флойдом Мейвезером (49-0, 26 КО) и ирландским чемпионом UFC Конором МакГрегором.
Их поединок пройдет 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США бой будет показываться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале Showtime, а ее стоимость составит 100 долларов.
На вопрос, будет ли он смотреть поединок Мейвезер - МакГрегор, Головкин дал следующий ответ.
"Я не знаю. Может быть, если будет время, а может быть, я пойду играть в хоккей с моим сыном", - цитирует Головкина CBS Sports.
Стоит отметить, что родившийся в 2009 году Вадим Головкин занимается хоккеем - об этом его знаменитый отец рассказал на встрече с игроками из детской школы "Барыса".
Ранее Головкин неоднократно критиковал бой Мейвезер - МакГрегор и даже потроллил бойца смешанных единоборств. Он называл этот поединок смешным, а победителем - кошельки американца и ирландца.
Кроме того, Головкин подчеркивал, что настоящий бокс и спорт фанаты увидят в его бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), который также пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, но 16 сентября.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Все новости о бое Мейвезер - МакГрегор
Их поединок пройдет 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США бой будет показываться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале Showtime, а ее стоимость составит 100 долларов.
На вопрос, будет ли он смотреть поединок Мейвезер - МакГрегор, Головкин дал следующий ответ.
"Я не знаю. Может быть, если будет время, а может быть, я пойду играть в хоккей с моим сыном", - цитирует Головкина CBS Sports.
Стоит отметить, что родившийся в 2009 году Вадим Головкин занимается хоккеем - об этом его знаменитый отец рассказал на встрече с игроками из детской школы "Барыса".
Ранее Головкин неоднократно критиковал бой Мейвезер - МакГрегор и даже потроллил бойца смешанных единоборств. Он называл этот поединок смешным, а победителем - кошельки американца и ирландца.
Кроме того, Головкин подчеркивал, что настоящий бокс и спорт фанаты увидят в его бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), который также пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, но 16 сентября.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Все новости о бое Мейвезер - МакГрегор