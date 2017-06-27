Сергей Ковалев может продолжить карьеру в другой весовой категории

Россиянин подумывает подняться в весе.
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев заявил, что рассматривает возможность перейти в другой дивизион, сообщает boxingscene.com.
По словам боксера, он истощает свой организм, сгоняя вес до 175 фунтов. Ковалев рассматривает вариант подняться в максимальный для себя вес - 200 фунтов.
"Глядя на меня, можно заметить, что моя физическая выносливость падает из-за сгонки веса. Может быть, имеет смысл провести следующий бой в тяжелом весе. Обычно я теряю по 10-11 килограммов, организм истощается. Я чувствую себя более комфортно, когда вешу 85 килограммов (187 фунтов), потому что когда мой вес меньше, начинаются проблемы", - сказал Ковалев.
Напомним, последний титульный поединок Ковалева в полутяжелом весе против Андре Уорда в Лас-Вегасе завершился для него техническим нокаутом в восьмом раунде - американец отстоял пояса, завоеванные в прошлом году.
Рефери встречи Томи Уикс после поединка признал, что совершил ошибку, когда остановил бой. По очкам к восьмому раунду лидировал Уорд.
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