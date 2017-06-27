У меня во второй раз кряду пытаются украсть победу. Я избил Ковалева. Точка - Андре Уорд

Американец дважды победил россиянина, причем во второй раз досрочно.
27 июня 13:32
Фото с сайта Forbes
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорд (32-0, 16 КО) считает, что критики во второй раз кряду пытаются отобрать у него "лавры победителя" после реванша с Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 КО). Об этом сообщает vRINGe.com.
Напомним, первый поединок Ковалев - Уорд, состоявшийся 19 ноября 2016 года, завершился спорной победой американца. Для того чтобы расставить все точки над "i", боксеры провели реванш, в котором техническим нокаутом в восьмом раунде победу одержал американец. Тем не менее заключительная серия ударов по корпусу "Крашера" в исполнении Уорда включала в себя также удары ниже пояса, что проигнорировал рефери поединка Тони Уикс, остановивший поединок в пользу американца.
"Во второй раз кряду это не пройдет, - цитирует Уорда BoxingScene. - Не собираюсь смотреть на то, как во второй раз кряду у меня пытаются украсть победу. Я избил Ковалева. Точка. Почему никто не говорит о том, что Ковалев тоже не гнушался запрещенных ударов по затылку? До начала поединка рефери отметил, что удар в пояс - допускается. Ковалев снова здорово начал поединок, но уже в третьем раунде я почувствовал, что мой удар по корпусу оказался весьма болезненным и сбил его "дыхалку". Это был переломный момент боя. После этого он принялся жаловаться рефери за каждый удар по корпусу. Он не мог больше сопротивляться и искал причину выйти из поединка. Он даже не опротестовал решение рефери остановить поединок".
Тем не менее Андре Уорд отдает должное мастерству своего российского оппонента: "Ковалев - отличный боец. Это - великий чемпион, и я действительно его уважаю. Он долгое время оставался непобедимым до встречи со мной, так что теперь я ожидаю заслуженного признания после моей победы".
Напомним, первый поединок Ковалев - Уорд, состоявшийся 19 ноября 2016 года, завершился спорной победой американца. Для того чтобы расставить все точки над "i", боксеры провели реванш, в котором техническим нокаутом в восьмом раунде победу одержал американец. Тем не менее заключительная серия ударов по корпусу "Крашера" в исполнении Уорда включала в себя также удары ниже пояса, что проигнорировал рефери поединка Тони Уикс, остановивший поединок в пользу американца.
"Во второй раз кряду это не пройдет, - цитирует Уорда BoxingScene. - Не собираюсь смотреть на то, как во второй раз кряду у меня пытаются украсть победу. Я избил Ковалева. Точка. Почему никто не говорит о том, что Ковалев тоже не гнушался запрещенных ударов по затылку? До начала поединка рефери отметил, что удар в пояс - допускается. Ковалев снова здорово начал поединок, но уже в третьем раунде я почувствовал, что мой удар по корпусу оказался весьма болезненным и сбил его "дыхалку". Это был переломный момент боя. После этого он принялся жаловаться рефери за каждый удар по корпусу. Он не мог больше сопротивляться и искал причину выйти из поединка. Он даже не опротестовал решение рефери остановить поединок".
Тем не менее Андре Уорд отдает должное мастерству своего российского оппонента: "Ковалев - отличный боец. Это - великий чемпион, и я действительно его уважаю. Он долгое время оставался непобедимым до встречи со мной, так что теперь я ожидаю заслуженного признания после моей победы".