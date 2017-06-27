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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
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Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Футбол. Кубок Конфедераций 2017
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Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Лучший гол 17 тура КПЛ

У меня во второй раз кряду пытаются украсть победу. Я избил Ковалева. Точка - Андре Уорд

Американец дважды победил россиянина, причем во второй раз досрочно.

23 Комментария
Фото с сайта Forbes
Фото с сайта Forbes
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорд (32-0, 16 КО) считает, что критики во второй раз кряду пытаются отобрать у него "лавры победителя" после реванша с Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 КО). Об этом сообщает vRINGe.com.

Напомним, первый поединок Ковалев - Уорд, состоявшийся 19 ноября 2016 года, завершился спорной победой американца. Для того чтобы расставить все точки над "i", боксеры провели реванш, в котором техническим нокаутом в восьмом раунде победу одержал американец. Тем не менее заключительная серия ударов по корпусу "Крашера" в исполнении Уорда включала в себя также удары ниже пояса, что проигнорировал рефери поединка Тони Уикс, остановивший поединок в пользу американца.

"Во второй раз кряду это не пройдет, - цитирует Уорда BoxingScene. - Не собираюсь смотреть на то, как во второй раз кряду у меня пытаются украсть победу. Я избил Ковалева. Точка. Почему никто не говорит о том, что Ковалев тоже не гнушался запрещенных ударов по затылку? До начала поединка рефери отметил, что удар в пояс - допускается. Ковалев снова здорово начал поединок, но уже в третьем раунде я почувствовал, что мой удар по корпусу оказался весьма болезненным и сбил его "дыхалку". Это был переломный момент боя. После этого он принялся жаловаться рефери за каждый удар по корпусу. Он не мог больше сопротивляться и искал причину выйти из поединка. Он даже не опротестовал решение рефери остановить поединок".

Тем не менее Андре Уорд отдает должное мастерству своего российского оппонента: "Ковалев - отличный боец. Это - великий чемпион, и я действительно его уважаю. Он долгое время оставался непобедимым до встречи со мной, так что теперь я ожидаю заслуженного признания после моей победы".
  Комментариев: 23
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Комментарии

 
 
WBOKING 27 июня 13:36
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Трилогия неизбежна
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Занга Semey 27 июня 18:48
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1987
WBOKING, какая трилогия? Ковалев опять продует Уорду. Это уже всем ясно!
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Булат Балагур 27 июня 19:10
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1636
WBOKING, как же ты далек от понимания бокса !!! я терпеть не могу нытика Уорда , но дело в том , что он как боксер намного лучше Ковалева , и в первом бою он выиграл ( пусть и немного спорно из - за нокдвуна ) А во втором он просто разобрал гопника !!! Еще до их реванша я говорил , что нытик прочитал гопника и легко его побьет ! но такие как ты - с пеной у рта болели за Ковалева и твердили мне обратное
Ответить 0
 
фидель кастро 27 июня 13:44
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 255
Мог и без помощи судей выиграть !
Ответить -6
 
Darhan A. 27 июня 13:47
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 612
Андре выиграл. На войне все способы хороши.
Ответить -4
 
Сабит Оразбаев 27 июня 13:48
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2065
Победил бы чисто вопросов не было бы
Ответить 3
 
serikjan79 Atash 27 июня 14:42
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Сабит Оразбаев, вопросы всегда будут, вспомним о поединоке Головкин - Джейкобс, сколько шумиха была вокруг этого боя. Авторитетные мнения сказали, что Джейкобс победил, ему можно было отдать победу. Это такие же обычные крики - у проигравшего тысячи причин.
Ответить 3
 
Сабит Оразбаев 27 июня 14:45
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2065
serikjan79 Atash,слушай тебе не обязательно отвечать на все мои коментарий, у тебя свое мнение а у меня свое
Ответить 0
 
serikjan79 Atash 27 июня 14:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Сабит Оразбаев, вопросов будут всегда.
Ответить -1
 
serikjan79 Atash 27 июня 15:04
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Головкин тоже бурно защищал свою победу над Джейкобсом. В интервью, в соцсетях. Победить, и защищать свою победу - дело не из легких.
Ответить -3
 
Lobo Bobo 27 июня 14:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1469
никакого признания! уикса тебе в помощь!
Ответить 0
 
Тимур Адильханов 27 июня 14:33
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
Грязный боец.
Ответить 2
 
Жасұлан Орынұлы 27 июня 14:33
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
ВЕЛИКИЙ ЧЕМПИОН !
Ответить 0
 
Timur Sultanov 27 июня 14:45
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 517
Оспаривают его победу только недоумки. Рефери конечно рановато остановил, отсчитай 10 секунд и секунд через 20-30 он его еще красивее уложил бы.
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Арман 27 июня 15:35
Статус: МСМК
Рейтинг: 835
Timur Sultanov , очень много людей в мировом спорте, общественности имеющие другое мнение по вашему недоумки? Много болельщиков, которые тоже не совсем согласны с победой, потому что она не была чистой из-за ошибок судьи! Не было бы этих грязных ударов Уорда, никто не бы не сказал. Не надо бросаться оскорблениями, не подумав!
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timur D 27 июня 19:40
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
Арман ,балалар, таласпаңдар, "Қазақ атам, жеңілген жерге тоймас,- деп бекерге айтпаған. "
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Kaizer 27 июня 15:05
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6528
Уикс может и показал, что в пояс бить можно, но про ниже пояса он ничего не говорил.
Серега показал плохой бокс, но бой остановили рано.
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Жан А. 27 июня 16:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1333
Kaizer, я лично считаю, что не останови судья бой, Ковалев проиграл бы всё равно, решением судей. Уорда побеждать надо было кардинально и эффектно! А ведение по очкам в Compubox - это для судей ничто.
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Kaizer Вчера 09:01
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6528
Жан А., да лучше бы он эффектно проиграл. тогда бы вопросов меньше ко всем было.
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Мухамбет Имангазиев 27 июня 16:52
Статус: Профи
Рейтинг: 439
Kaizer, дааа кто-то точно подметил что Сергей как будто вместо подготовки к бою, бухал все эти месяцы
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Gabit Kinajt 27 июня 17:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 879
Ковалев проиграл потому что его победили Уорд и Уикс. Точка. Не пытайтесь украчть у них победу
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айдос 27 июня 22:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Уорд өте мықты боксер, Ковелевқа еркекше жеңілгеннін мойындап қатындар құсамай бос сөзді қою керек.
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Неизвестно Неизвестно Вчера 08:24
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Надо отдать должное Уорду он в этот раз победил у Крашера не было желание до конца биться. Как говорится хорошему танцору яйца мешает. Первый раз судьи неправильные, второй раз рефери не такой, надо было все учитывать было же ясно два цветных в ринге. Уорд честно говоря сломал Крашера. Я вообще не фанат Уорда, но в этот раз он победил. Победителей не судят.
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