Следующим соперником Рамиреса может стать обязательный претендент или Головкин - менеджер

Мексиканец владеет поясом WBO во втором среднем весе.
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Хильберто Рамирес. Фото c сайта boxinginsider.com
Менеджер Гекто Запари, представляющий интересы чемпиона WBO во втором среднем весе Хильберто Рамиреса (35-0, 24 KO), в интервью Noroeste.mx рассказал, с кем может встретиться мексиканец.
В последнем бою Рамирес 22 апреля в США решением судей победил украинца Максима Бурсака (33-5-1, 15 КО). Для мексиканца эта была первая защита титула WBO.
Потенциальными соперниками Рамиреса Запари назвал американца Джесси Харта (22-0, 18 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), который владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Менеджер отметил, что кандидатура GGG рассматривается в случае, если он поднимется в весе.
Интересы Рамиреса представляет промоутерская компания Top Rank, владельцем которой является Боб Арум.
"Мы ведем переговоры по следующему бою Рамиреса. Встречи с промоутером пока не было. Следующий соперник? Как я понимаю, у нас есть обязательный претендент Джесси Харт. Возможно, им будет и Головкин, если он перейдет в 168 фунтов, но это пока не точно", - сказал Запари.
Он также оценил последний бой против Бурсака. В июле 2016 года Рамирес отменил поединок против немца Доминика Брича (32-3-1, 11 КО) из-за травмы руки, полученной на тренировке.
"У Рамиреса был перерыв сроком 1 год и 13 дней. Это было хорошее возвращение. Он сражался 12 раундов, прочувствовал все расстояние и темп боя. Самое главное, что его руки действовали на сто процентов", - отметил Запари.
Отметим, что Рамирес после победы над Бурсаком бросил вызов Головкину. Мексиканец попросил отправить ему контракт на бой с GGG и объяснил, почему хочет встретиться с казахстанцем.
В последнем бою Рамирес 22 апреля в США решением судей победил украинца Максима Бурсака (33-5-1, 15 КО). Для мексиканца эта была первая защита титула WBO.
Потенциальными соперниками Рамиреса Запари назвал американца Джесси Харта (22-0, 18 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), который владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Менеджер отметил, что кандидатура GGG рассматривается в случае, если он поднимется в весе.
Интересы Рамиреса представляет промоутерская компания Top Rank, владельцем которой является Боб Арум.
"Мы ведем переговоры по следующему бою Рамиреса. Встречи с промоутером пока не было. Следующий соперник? Как я понимаю, у нас есть обязательный претендент Джесси Харт. Возможно, им будет и Головкин, если он перейдет в 168 фунтов, но это пока не точно", - сказал Запари.
Он также оценил последний бой против Бурсака. В июле 2016 года Рамирес отменил поединок против немца Доминика Брича (32-3-1, 11 КО) из-за травмы руки, полученной на тренировке.
"У Рамиреса был перерыв сроком 1 год и 13 дней. Это было хорошее возвращение. Он сражался 12 раундов, прочувствовал все расстояние и темп боя. Самое главное, что его руки действовали на сто процентов", - отметил Запари.
Отметим, что Рамирес после победы над Бурсаком бросил вызов Головкину. Мексиканец попросил отправить ему контракт на бой с GGG и объяснил, почему хочет встретиться с казахстанцем.