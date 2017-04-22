Хильберто Рамирес объяснил свое стремление провести бой с Геннадием Головкиным

Ранее мексиканец бросил вызов GGG и призвал прислать ему контракт.
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Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканский боксер Хильберто Рамирес (35-0, 24 KO) рассказал, почему он так хочет провести бой с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Я бросил вызов Головкину, потому что я хочу сразиться с ним. Для меня он один из лучших боксеров в pound-for-pound. Я уверен, что наш бой может состояться. Головкин - отличный парень. Я знаю его, мы вместе тренировались с ним в Big Bear, но никогда не спарринговали. И он знает меня и то, что я хочу драться с ним. У него есть то, что мне нужно - он P4P-боксер, и я тоже хочу стать таковым", - сказал Рамирес в интервью Fight Hub TV.
Ранее мексиканец после успешной защиты титула бросил вызов Головкину. Также Рамирес призвал команду казахстанца прислать ему готовый контракт.
"Я бросил вызов Головкину, потому что я хочу сразиться с ним. Для меня он один из лучших боксеров в pound-for-pound. Я уверен, что наш бой может состояться. Головкин - отличный парень. Я знаю его, мы вместе тренировались с ним в Big Bear, но никогда не спарринговали. И он знает меня и то, что я хочу драться с ним. У него есть то, что мне нужно - он P4P-боксер, и я тоже хочу стать таковым", - сказал Рамирес в интервью Fight Hub TV.
Ранее мексиканец после успешной защиты титула бросил вызов Головкину. Также Рамирес призвал команду казахстанца прислать ему готовый контракт.