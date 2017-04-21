Я готов к Головкину. Просто отправьте мне контракт - Хильберто Рамирес

Мексиканец после успешной защиты титула бросил вызов GGG.
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Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканский боксер Хильберто "Зурдо" Рамирес (35-0, 24 KO) после успешной защиты титулы заявил о готовности провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории.
Накануне в рамках вечера бокса в Карсоне (штат Калифорния, США) Рамирес победил единогласным судейским решением украинца Максима Бурсака. Сразу после победы мексиканец бросил вызов Головкину.
"Я чувствую себя очень хорошо. Я хочу продолжать упорно трудиться. Моя рука не доставляла мне никаких проблем. Теперь я готов к тому, что будет дальше. Я готов к кому угодно... Харт, Головкин ... это не имеет значения. Я хочу победить. Просто отправьте мне подписанный контракт", - цитирует Рамиреса BoxingScene.com.
Ранее мексиканский боксер также говорил, что бой с Головкиным можно организовать в любое время. В то же время Рамирес отметил, что он может пройти в конце этого года или в начале следующего.
Накануне в рамках вечера бокса в Карсоне (штат Калифорния, США) Рамирес победил единогласным судейским решением украинца Максима Бурсака. Сразу после победы мексиканец бросил вызов Головкину.
"Я чувствую себя очень хорошо. Я хочу продолжать упорно трудиться. Моя рука не доставляла мне никаких проблем. Теперь я готов к тому, что будет дальше. Я готов к кому угодно... Харт, Головкин ... это не имеет значения. Я хочу победить. Просто отправьте мне подписанный контракт", - цитирует Рамиреса BoxingScene.com.
Ранее мексиканский боксер также говорил, что бой с Головкиным можно организовать в любое время. В то же время Рамирес отметил, что он может пройти в конце этого года или в начале следующего.