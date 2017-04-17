Хильберто Рамирес озвучил ориентировочные сроки боя с Геннадием Головкиным

22 апреля мексиканцу предстоит провести защиту титула WBO во втором среднем весе.
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Фото с сайта boxingnews24.com
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканский боксер Хильберто "Зурдо" Рамирес (34-0, 24 KO) озвучил ориентировочные сроки проведения боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории.
"Бой с Головкиным действительно может состояться. Он хочет драться со мной, а я - с ним. Наш поединок может пройти в конце этого года или в начале следующего. Мне нравится этот бой, потому что я хочу стать лучшим в pound-for-pound. Я хочу показать фанатам и миру, кто такой "Зурдо" Рамирес.
Головкин обладает силой, но я считаю, что все бойцы обладают силой, и любому из них можно сделать больно, поэтому мы и хотим этого поединка. Мы знаем, что я могу победить и показать людям, что неуязвимых не существует и все возможно. Но сначала я должен пройти свой бой с Максом Бурсаком 22 апреля и уже после смотреть, что будет дальше", - сказал Рамирес в беседе с Fight Hub TV.
Ранее промоутер "Зурдо" Боб Арум рассказал о том, что уже провел переговоры с командой Головкина по поводу их боя. Также он назвал сроки его проведения.
"Бой с Головкиным действительно может состояться. Он хочет драться со мной, а я - с ним. Наш поединок может пройти в конце этого года или в начале следующего. Мне нравится этот бой, потому что я хочу стать лучшим в pound-for-pound. Я хочу показать фанатам и миру, кто такой "Зурдо" Рамирес.
Головкин обладает силой, но я считаю, что все бойцы обладают силой, и любому из них можно сделать больно, поэтому мы и хотим этого поединка. Мы знаем, что я могу победить и показать людям, что неуязвимых не существует и все возможно. Но сначала я должен пройти свой бой с Максом Бурсаком 22 апреля и уже после смотреть, что будет дальше", - сказал Рамирес в беседе с Fight Hub TV.
Ранее промоутер "Зурдо" Боб Арум рассказал о том, что уже провел переговоры с командой Головкина по поводу их боя. Также он назвал сроки его проведения.