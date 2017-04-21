Рамирес бросил вызов Головкину после победы над Бурсаком

Мексиканец победил украинца и защитил пояс WBO.
Сегодня 11:35
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Хильберто Рамирес. Фото с сайта boxingscene.com
25-летний мексиканец Хильберто Рамирес (35-0, 24 KO) после победы над украинцем Максимом Бурсаком (33-5-1, 15 KO) бросил вызов чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО).
Как сообщает boxingscene.com, Рамирес вызвал Головкина на ринг сразу после победы в рамках вечера бокса в США.
Напомним, Рамирес победил Бурсака после 12 раундов боя единогласным решением судей, защитив титул чемпиона WBO во втором среднем весе.
Еще накануне боя мексиканец заявил, что его бой с GGG может состояться в любое время.