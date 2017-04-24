Показана внушительная коллекция медалей и наград Геннадия Головкина

На профи-ринге GGG выиграл все 37 боев, из которых 33 нокаутом.
Сегодня 07:41
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Фото с сайта Sky Sports
Портал Boxing Exposure продемонстрировал коллекцию наград казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Коллекция медалей короля в среднем весе Геннадия Головкина", - говорится в описании к фото.
Добавим, что Головкин провел на профессиональном ринге 37 боев и во всех одержал победы, из которых 33 завершил досрочно. Также казахстанец является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
В любительской карьере Головкин провел 350 боев. Кроме того, казахстанец является чемпионом мира 2003 года и финалистом Олимпийских игр 2004 года.
"Коллекция медалей короля в среднем весе Геннадия Головкина", - говорится в описании к фото.
Добавим, что Головкин провел на профессиональном ринге 37 боев и во всех одержал победы, из которых 33 завершил досрочно. Также казахстанец является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
В любительской карьере Головкин провел 350 боев. Кроме того, казахстанец является чемпионом мира 2003 года и финалистом Олимпийских игр 2004 года.