Непобежденный суперсредневес оценил опыт спаррингов с Головкиным и сделал прогноз на бой с "Канело"

Американский проспект отметил также скромность и силу ударов GGG.
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Фото с сайта boxingscene.com
Непобежденный американский проспект Давид Бенавидес (17-0, 16 КО), выступающий в суперсреднем весе, рассказал о своем опыте проведения спаррингов с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и сделал прогноз на потенциальный бой казахстанца с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Головкин - чрезвычайно хороший и сильный боец. Когда ты спаррингуешь с ним, тебе приходится больше думать из-за его ударов, но он помог многим. Он научил меня думать лучше и быть умнее в ринге. В Big Bear стало больше великолепных боксеров. Я многому там научился.
На самом деле, у нас был отличный спарринг с Головкиным. Мы помогали друг другу. Я держался на дистанции, и он также пробовал действовать на расстоянии.
Кто является фаворитом в бою Головкин - "Канело"? Я знаю их обоих очень хорошо. Но Головкин немного сильнее, к тому же он скромный парень, он мне очень нравится, и я думаю, что GGG выиграет этот бой", - сказал Бенавидес в интервью BoxingScene.com.
Добавим, что Бенавидес был спарринг-партнером Головкина во время его подготовки к мартовскому поединку против американца Дэниэла Джейкобса, который завершился победой казахстанца единогласным решением судей. Сам американец вернется на ринг 20 мая в Техасе против экс-претендента на чемпионский титул мексиканца Рохелио Медины (37-7, 31 КО).
"Головкин - чрезвычайно хороший и сильный боец. Когда ты спаррингуешь с ним, тебе приходится больше думать из-за его ударов, но он помог многим. Он научил меня думать лучше и быть умнее в ринге. В Big Bear стало больше великолепных боксеров. Я многому там научился.
На самом деле, у нас был отличный спарринг с Головкиным. Мы помогали друг другу. Я держался на дистанции, и он также пробовал действовать на расстоянии.
Кто является фаворитом в бою Головкин - "Канело"? Я знаю их обоих очень хорошо. Но Головкин немного сильнее, к тому же он скромный парень, он мне очень нравится, и я думаю, что GGG выиграет этот бой", - сказал Бенавидес в интервью BoxingScene.com.
Добавим, что Бенавидес был спарринг-партнером Головкина во время его подготовки к мартовскому поединку против американца Дэниэла Джейкобса, который завершился победой казахстанца единогласным решением судей. Сам американец вернется на ринг 20 мая в Техасе против экс-претендента на чемпионский титул мексиканца Рохелио Медины (37-7, 31 КО).