Головкин остался третьим в ТОП-50 рейтинга P4P по версии WBN

Лидером рейтинга остается Андре Уорд, за которым следует Мэнни Пакьяо.
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Фото: vk.com/ggolovkin
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) остался на третьем месте в ТОП-50 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии World Boxing News, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В обновленном рейтинге Головкин уступает только американцу Андре Уорду (1) и филиппинцу Мэнни Пакьяо (2). В то же время украинец Василий Ломаченко поднялся с шестого на четвертое место, опередив никарагуанца Романа Гонсалеса и американца Теренса Кроуфорда.
Также в первую десятку рейтинга P4P по версии WBN входят: 7) россиянин Сергей Ковалев, 8) мексиканец Сауль "Канело" Альварес, 9) кубинец Гильермо Ригондо, 10) американец Кит Турман. С полным списком ТОП-50 можно ознакомиться здесь.
В то же время Головкин возглавляет рейтинги pound-for-pound по версиям ESPN и портала SecondsOut, а также газеты Los Angeles Times. А вот журнал The Ring поставил казахстанца на третье место после Уорда и Ковалева.
В обновленном рейтинге Головкин уступает только американцу Андре Уорду (1) и филиппинцу Мэнни Пакьяо (2). В то же время украинец Василий Ломаченко поднялся с шестого на четвертое место, опередив никарагуанца Романа Гонсалеса и американца Теренса Кроуфорда.
Также в первую десятку рейтинга P4P по версии WBN входят: 7) россиянин Сергей Ковалев, 8) мексиканец Сауль "Канело" Альварес, 9) кубинец Гильермо Ригондо, 10) американец Кит Турман. С полным списком ТОП-50 можно ознакомиться здесь.
В то же время Головкин возглавляет рейтинги pound-for-pound по версиям ESPN и портала SecondsOut, а также газеты Los Angeles Times. А вот журнал The Ring поставил казахстанца на третье место после Уорда и Ковалева.