Головкину посоветовали на случай срыва боя с "Канело" не тратить время и провести реванш с Джейкобсом

Отмечается, что в том поединке GGG не заслужил победу.
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Дэниэл Джейкобс и Геннадий Головкин. Фото с сайта boxingscene.com
Обозреватель портала Boxingnews24.com Джеф Арраноу предложил чемпиону мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО) альтернативный план действий на тот случай, если его сентябрьский бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) сорвется.
Ранее промоутер "Канело" Эрик Гомес заявил, что они уже нашли замену Головкину, если их переговоры не увенчаются успехом. По его словам, в этом случае соперником мексиканца в сентябре может стать канадец Давид Лемье, который в 2015 году досрочно проиграл казахстанцу.
"Говорят, Головкин ждет боя с "Канело" в сентябре. Он собирался побороться с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом в июне, чтобы завоевать оставшийся титул в среднем весе. Это все может закончиться для Головкина потерянным временем, если его промоутер Том Леффлер не договорится с Golden Boy Promotions по поводу боя с "Канело". Посмотрим, но похоже, что Golden Boy собирается подождать, чем закончится поединок Альвареса с Чавесом-младшим, прежде чем они решат, как сильно им понадобится бой с Головкиным.
Для этого есть несколько причин. Если бой "Канело" - Чавес соберет огромные цифры на PPV (платные трансляции), то Golden Boy, скорее всего, предпочтет провести незамедлительный реванш в сентябре, чтобы использовать интерес публики. К тому же есть вероятность, что Альварес может проиграть, потому что Чавес крупнее всех его бывших соперников.
Также есть интерес со стороны фанатов к поединку между "Канело" и Лемье. Тем не менее Golden Boy не могут позволить себе слишком долго ждать боя с Головкиным, потому что ему уже 35 лет, и он также проиграл свой последний бой против Дэниэла Джейкобса. Многие фанаты хотят увидеть их реванш, потому что чувствуют, что Головкин не заслужил своей победы единогласном решением.
Если "Канело" и Golden Boy собираются отложить поединок с Головкиным на еще один год, то ему, вероятно, в какой-то момент придется снова сразиться с Джейкобсом. Если Головкин не сможет улучшиться в лучшую сторону, то может проиграть Джейкобсу. В этом случае Golden Boy откажется от своих планов в отношении боя Головкин - "Канело", так как в нем была заинтересована только публика.
Сейчас Головкин находится не в лучшем положении, чтобы вести переговоры по бою с "Канело". Его последние выступление с Джейкобсом не было впечатляющим. Головкин выглядел так, будто он дрался вполсилы большую часть времени, и казалось, что он не хочет или не может выбрасывать комбинации. Почему Головкин не продолжал атаковать Джейкоба в прежней манере, это большой вопрос, но он позволил сопернику пройти всю дистанцию. Головкин провел неправильный поединок с Джейкобсом, и теперь это снижает его шансы на успешные переговоры с "Канело". Возможно, Головкину лучше вернуться к чертежной доске, чтобы вновь встретиться с Джейкобом и доказать, что он может победить его уже без каких-либо споров.
В среднем весе не осталось никого, кроме Джейкобса, Сондерса и "Канело". Если Golden Boy не готовы позволит "Канело" встретиться с Головкиным, то ему нужно вновь сразиться с Джейкобсом и уже после этого смотреть на Сондерса или "Канело", - написал автор.
Ранее промоутер "Канело" Эрик Гомес заявил, что они уже нашли замену Головкину, если их переговоры не увенчаются успехом. По его словам, в этом случае соперником мексиканца в сентябре может стать канадец Давид Лемье, который в 2015 году досрочно проиграл казахстанцу.
"Говорят, Головкин ждет боя с "Канело" в сентябре. Он собирался побороться с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом в июне, чтобы завоевать оставшийся титул в среднем весе. Это все может закончиться для Головкина потерянным временем, если его промоутер Том Леффлер не договорится с Golden Boy Promotions по поводу боя с "Канело". Посмотрим, но похоже, что Golden Boy собирается подождать, чем закончится поединок Альвареса с Чавесом-младшим, прежде чем они решат, как сильно им понадобится бой с Головкиным.
Для этого есть несколько причин. Если бой "Канело" - Чавес соберет огромные цифры на PPV (платные трансляции), то Golden Boy, скорее всего, предпочтет провести незамедлительный реванш в сентябре, чтобы использовать интерес публики. К тому же есть вероятность, что Альварес может проиграть, потому что Чавес крупнее всех его бывших соперников.
Также есть интерес со стороны фанатов к поединку между "Канело" и Лемье. Тем не менее Golden Boy не могут позволить себе слишком долго ждать боя с Головкиным, потому что ему уже 35 лет, и он также проиграл свой последний бой против Дэниэла Джейкобса. Многие фанаты хотят увидеть их реванш, потому что чувствуют, что Головкин не заслужил своей победы единогласном решением.
Если "Канело" и Golden Boy собираются отложить поединок с Головкиным на еще один год, то ему, вероятно, в какой-то момент придется снова сразиться с Джейкобсом. Если Головкин не сможет улучшиться в лучшую сторону, то может проиграть Джейкобсу. В этом случае Golden Boy откажется от своих планов в отношении боя Головкин - "Канело", так как в нем была заинтересована только публика.
Сейчас Головкин находится не в лучшем положении, чтобы вести переговоры по бою с "Канело". Его последние выступление с Джейкобсом не было впечатляющим. Головкин выглядел так, будто он дрался вполсилы большую часть времени, и казалось, что он не хочет или не может выбрасывать комбинации. Почему Головкин не продолжал атаковать Джейкоба в прежней манере, это большой вопрос, но он позволил сопернику пройти всю дистанцию. Головкин провел неправильный поединок с Джейкобсом, и теперь это снижает его шансы на успешные переговоры с "Канело". Возможно, Головкину лучше вернуться к чертежной доске, чтобы вновь встретиться с Джейкобом и доказать, что он может победить его уже без каких-либо споров.
В среднем весе не осталось никого, кроме Джейкобса, Сондерса и "Канело". Если Golden Boy не готовы позволит "Канело" встретиться с Головкиным, то ему нужно вновь сразиться с Джейкобсом и уже после этого смотреть на Сондерса или "Канело", - написал автор.