Промоутер "Канело" назвал возможную замену Головкину на бой в сентябре

При этом он отметил, что они продолжают вести переговоры с командой GGG.
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Сауль "Канело" Альварес и Эрик Гомес. Фото с сайта izquierdazo.com
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющей интересы чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО), рассказал о запасном плане на случай срыва переговоров с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) по бою на сентябрь.
По его словам, в качестве замены Головкину они рассматривают его бывшего соперника - канадца Давида Лемье. Последний выступит в рамках вечера бокса 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, главным событием которого станет бой между "Канело" и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
"Это то, о чем мы уже говорили. И я знаю,что Давид хочет этого боя. Впрочем, "Канело" тоже в этом заинтересован, - сказал Гомес в беседе с RingTV.com по поводу поединка мексиканца с Лемье в сентябре. - Мы продолжаем переговоры по бою между Головкиным и "Канело". Но если по какой-либо причине этот бой не состоится, то Давид будет в очереди на поединок с "Канело".
Вместе с тем сообщалось, что Головкин ведет переговоры с британцем Билли Джо Сондерсом, владеющим поясом WBO в среднем весе. По слухам, их поединок был намечен на июнь в Казахстане.
Однако после появилась информация, что Головкин решил отказаться от этих планов, чтобы сосредоточиться на бое с "Канело" в сентябре. Позже эксперт ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что возможный бой Головкина с британцем Билли Джо Сондерсом в июне "похоронен", а в сентябре казахстанец, скорее всего, встретится с "Канело".
В подтверждение слов Рафаэля недавно выступил и президент WBO Франциско Валькарсель, который объяснил, почему бой между Сондерсом и Головкиным не состоится в этом году. Между тем президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин слышал, что Головкин "выбил" себе за бой с "Канело" гонорар в 100 миллионов долларов, и поэтому решил не гнаться за двумя зайцами.
По его словам, в качестве замены Головкину они рассматривают его бывшего соперника - канадца Давида Лемье. Последний выступит в рамках вечера бокса 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, главным событием которого станет бой между "Канело" и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
"Это то, о чем мы уже говорили. И я знаю,что Давид хочет этого боя. Впрочем, "Канело" тоже в этом заинтересован, - сказал Гомес в беседе с RingTV.com по поводу поединка мексиканца с Лемье в сентябре. - Мы продолжаем переговоры по бою между Головкиным и "Канело". Но если по какой-либо причине этот бой не состоится, то Давид будет в очереди на поединок с "Канело".
Вместе с тем сообщалось, что Головкин ведет переговоры с британцем Билли Джо Сондерсом, владеющим поясом WBO в среднем весе. По слухам, их поединок был намечен на июнь в Казахстане.
Однако после появилась информация, что Головкин решил отказаться от этих планов, чтобы сосредоточиться на бое с "Канело" в сентябре. Позже эксперт ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что возможный бой Головкина с британцем Билли Джо Сондерсом в июне "похоронен", а в сентябре казахстанец, скорее всего, встретится с "Канело".
В подтверждение слов Рафаэля недавно выступил и президент WBO Франциско Валькарсель, который объяснил, почему бой между Сондерсом и Головкиным не состоится в этом году. Между тем президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин слышал, что Головкин "выбил" себе за бой с "Канело" гонорар в 100 миллионов долларов, и поэтому решил не гнаться за двумя зайцами.