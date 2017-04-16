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Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Гонорар Головкина за бой с "Канело" может достичь 100 миллионов, поэтому он решил не гнаться за двумя зайцами - Бекхожин

Глава Федерации профи-бокса считает, что боя с Сондерсом не будет.

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14 Комментариев
Фото из инстаграма Геннадия Головкина
Фото из инстаграма Геннадия Головкина

Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал ситуацию с боем чемпиона мира по версиям WBA(Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Они в Казахстан так и не приехали. Я думаю, скорее всего боя не будет. Герман (менеджер GGG - прим. ред.) сказал, что Головкин сосредоточится на бое с "Канело". Я слышал, что его команде удалось в переговорах выбить хорошие условия для боя с Альваресом. Есть информация, что сумма гонорара может достичь 100 миллионов долларов. Именно поэтому они решили не гнаться за двумя зайцами и не проводить бой в июле. Ведь в поединке с Сондерсом Головкин может получить травму, и тогда схватку с Альваресом придется отложить на неопределенный срок", - отметил Бекхожин.

Ранее журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать с чемпионом мира по версии WBO в среднем вес Билли Джо Сондерсом в июне. Эксперт ESPN Дэн Рафаэль также "похоронил" поединок GGG против Сондерса.

Между тем, президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель объяснил, почему бой Головкин - Сондерс не состоится этим летом.

В свою очередь команда Головкина попросила болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации.

  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
Ernat Сегодня 15:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1447
Если бы бой GGG-Канело по гонорарам затмил бой Мей-Пак было бы круто!!!
Ответить 2
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 15:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1084
После Джейкобса уже не будет такого ажиотажа. До Джейкобса у Головкина был образ сокрушителя, тем и интересен был потенциальный бой с Альваресом. По там он показал себя как обычный боксер, средний.
Ответить -3
 
Ержан79 Сегодня 15:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 880
Шымкентский пацанчик, Это была замануха рыжего, сработало походу.
Ответить 1
 
Сынок судей Уорд Сегодня 15:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 962
Шымкентский пацанчик, Тайсон, Мухаммед али, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Шугар Леонард, все боксеры Зала славы и тд такие же обычные боксеры, у которых что то не получалось как надо в бою, так что вот мой железо бетонный аргумент и никто не оспорит мое мнение!!!
Ответить -1
 
Сынок судей Уорд Сегодня 15:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 962
Шымкентский пацанчик, и ты обычный человек))
Ответить 2
 
Шымкентcкий Пацанчик Сегодня 15:50
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Шымкентский пацанчик, ты не прав!!! GGG is the power!!!
Ответить 0
 
Pake Сегодня 16:05
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 252
Шымкентский пацанчик,Так как раз таки из за этого и будет ажиотаж. Всем будет интересно посмотреть, а действительно ли Головкин не такой монстр, коим его всем представляли. Ты сейчас хочешь сказать, что в этом бою нет интриги и Альварес запросто побьет Головкина? Сайль боец совершенно другого плана нежели Джейкобс, нет то скорости, той подвижности и тех габаритов. Пока что мы не сможем сказать что заставило Головкина провести тот бой так вяло, это либо стиль Джейкобса, либо его габариты, либо у Головкина по здоровью были какие то проблемы, может настрой и еще куча всяких возможных причин. Тот бой не дал нам точно понять причину и пока нельзя однозначно делать вывод, что Головкин гораздо слабее чем мы думали, нужно увидеть его в последующих боях с хорошими соперниками и тогда делать выводы. Так что в бою с Саулем будет большая интрига и ажиотаж, этот бой будет интересен огромному количеству людей
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Сынок судей Уорд Сегодня 15:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 962
Этот Бекхожин такую пургу несет, что аж противно его мнение читать, "Они в казахстан так и не приехали возможно боя не будет" это же очевидно Карл, у команды приоритеты в этом бизнесе совсем другие, "Есть информация что за бой с Канело может заработать 100 милл. долларов" Тут ясно что 100 милл. в Казахстане никогда в жизни не заработать за бой, как я раньше писал приоритет Лас Вегас, Лондон арена О2, или Мексика Эстадио Ацтека.
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ТТ 44 Сегодня 15:26
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1985
Бздеть все мастаки. Я НиКоМу не верю. Буду ждать ответа от команды Головкина. Слова Германа о том что бы Бекхожин пусть занимается своими делами до Бекхожина по ходу еще не дошло))))))))....
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Азамат Ибрагимов Сегодня 15:34
Статус: Юниор
Рейтинг: 75
Головкиннен басқа жазатын нәрсе жоқпа? Күнде осы басқа жаңалық іздесеңдерші вести.кз өтініш? Баян мен Головкиннен шаршадың екеуі түспейді
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Сынок судей Уорд Сегодня 15:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 962
Азамат Ибрагимов , Кирме бул сайтка унамаса))))
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WARden Сегодня 16:03
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 653
Азамат Ибрагимов ,унамаса окымасан да болады, Геннадий ренжимийды.
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Шымкентcкий Пацанчик Сегодня 15:49
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Головкин - один из величайших боксеров современности и заслуживает самых больших гонораров! Я его обожаю!!!
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murat seitbayev Сегодня 16:03
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Ответ от Головкина будет к концу мая, после боя Канело 6 мая (если победит)!!! Так что можете даже не искать новости про это и не думать о Головкине сейчас. В натуре уже задолбала эта тишина от команды ГГГ, а про Ваффлера даже слышать нехочу....!!!
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