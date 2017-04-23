Я видел, что Джейкобс побил Головкина, я бы тоже доставил GGG огромные проблемы - Лара

Кубинский боксер в последнее время активно призывает GGG к бою.
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Фото с сайта beatsboxingmayhem.com
Чемпион мира по версиям WBA и IBO в первом среднем весе кубинец Эрисланди Лара (24-2-2, 14 КО) высказал свое мнение по поводу боя между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО).
Их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей. Однако Джейкобс, побывавший в нокдауне в четвертом раунде, считает, что его "ограбили" в том поединке, и он заслуживал победы.
Лара согласен с американцем, добавив, что Джейкобс выиграл семь раундов. При этом кубинец уверен, что его стиль доставил бы огромные проблемы Головкину, которого он в последнее время активно призывает к бою.
"Головкин пропал в бою против Джейкобса и, как по мне, проиграл. Судьи отдали ему бой, потому что это бизнес, ведь делать такие поединки бывает трудно. Головкин - сильный боксер, но он не является непобедимым. Я видел, что Джейкобс выиграл семь раундов, продемонстрировав хороший бокс. Если бы Головкин вышел на ринг со мной, я бы доставил ему огромные проблемы", - цитирует Лару BoxingScene.com.
Их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей. Однако Джейкобс, побывавший в нокдауне в четвертом раунде, считает, что его "ограбили" в том поединке, и он заслуживал победы.
Лара согласен с американцем, добавив, что Джейкобс выиграл семь раундов. При этом кубинец уверен, что его стиль доставил бы огромные проблемы Головкину, которого он в последнее время активно призывает к бою.
"Головкин пропал в бою против Джейкобса и, как по мне, проиграл. Судьи отдали ему бой, потому что это бизнес, ведь делать такие поединки бывает трудно. Головкин - сильный боксер, но он не является непобедимым. Я видел, что Джейкобс выиграл семь раундов, продемонстрировав хороший бокс. Если бы Головкин вышел на ринг со мной, я бы доставил ему огромные проблемы", - цитирует Лару BoxingScene.com.