Боксеры используют имя Головкина для продвижения своей карьеры. Лара в их числе - Том Леффлер

Промоутер добавил, что они делают это без какого-либо намерения драться с GGG.
Сегодня 14:00
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Фото с сайта boxingscene.com
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), прокомментировал недавний вызов на бой со стороны кубинца Эрисланди Лары (24-2-2, 14 КО).
Лара в минувшие выходные успешно защитил свои титулы WBA и IBO в первом среднем весе, нокаутировав в четвертом раунде Юрия Формана из Израиля. После этого боя кубинец бросил вызов Головкину.
"Команда Головкина видела много бойцов, которые использовали его имя и звездный статус в качестве средства продвижения собственной карьеры без какого-либо намерения с ним боксировать. Лара много раз упоминал имя GGG, не намереваясь с ним биться, также он упоминал "Канело". Теперь у них есть бой с Чавесом, а у нас - с Джейкобсом", - сказал Леффлер Boxingscene.com.
Добавим, что тренер Майка Тайсона и Эвандера Холифилда - известный американский специалист Ронни Шилдс - считает, что Лара имеет все шансы, чтобы побить Головкина.
Лара в минувшие выходные успешно защитил свои титулы WBA и IBO в первом среднем весе, нокаутировав в четвертом раунде Юрия Формана из Израиля. После этого боя кубинец бросил вызов Головкину.
"Команда Головкина видела много бойцов, которые использовали его имя и звездный статус в качестве средства продвижения собственной карьеры без какого-либо намерения с ним боксировать. Лара много раз упоминал имя GGG, не намереваясь с ним биться, также он упоминал "Канело". Теперь у них есть бой с Чавесом, а у нас - с Джейкобсом", - сказал Леффлер Boxingscene.com.
Добавим, что тренер Майка Тайсона и Эвандера Холифилда - известный американский специалист Ронни Шилдс - считает, что Лара имеет все шансы, чтобы побить Головкина.