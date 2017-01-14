Тренер Тайсона и Холифилда назвал двух боксеров, способных побить Головкина

Причем они оба выражали заинтересованность во встрече с GGG.
Сегодня 16:05
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Ронни Шилдс. Фото с сайта Fight Network
Тренер Майка Тайсона и Эвандера Холифилда известный американский специалист Ронни Шилдс назвал имена двух боксеров, способных побить чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).
Правда, оба боксера представляют первый средний вес. Это чемпион WBA/IBO кубинец Эрисланди Лара (24-2-2, 14 КО) и обладатель пояса IBF американец Джермалл Чарло (25-0, 19 КО), которые ранее обсуждали идею перехода в средний вес в 2017 году. При этом и Лара, и Чарло выражали заинтересованность во встрече с Головкиным.
"Я думаю, у них обоих есть отличные шансы на победу. Лара может доставить большие проблемы за счет своего умения боксировать на дистанции. Чарло своим сильным джебом и мощью также заслужит внимание Головкина. У них совершенно разные стили, но есть все данные для победы.
Головкин - великий боец, и этого у него не отнять, но Лара из тех парней, что проверяет свои навыки в боях с лучшими. Лара знает, что Головкин лучший в 160 фунтах, и поэтому хочет сразиться с ним", - заявил Шилдс в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Напомним, Лара в минувший уик-энд успешно защитил свои титулы, нокаутировав в четвертом раунде Юрия Формана из Израиля. После этого боя кубинец бросил вызов Головкину.
Правда, оба боксера представляют первый средний вес. Это чемпион WBA/IBO кубинец Эрисланди Лара (24-2-2, 14 КО) и обладатель пояса IBF американец Джермалл Чарло (25-0, 19 КО), которые ранее обсуждали идею перехода в средний вес в 2017 году. При этом и Лара, и Чарло выражали заинтересованность во встрече с Головкиным.
"Я думаю, у них обоих есть отличные шансы на победу. Лара может доставить большие проблемы за счет своего умения боксировать на дистанции. Чарло своим сильным джебом и мощью также заслужит внимание Головкина. У них совершенно разные стили, но есть все данные для победы.
Головкин - великий боец, и этого у него не отнять, но Лара из тех парней, что проверяет свои навыки в боях с лучшими. Лара знает, что Головкин лучший в 160 фунтах, и поэтому хочет сразиться с ним", - заявил Шилдс в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Напомним, Лара в минувший уик-энд успешно защитил свои титулы, нокаутировав в четвертом раунде Юрия Формана из Израиля. После этого боя кубинец бросил вызов Головкину.