Тренер Тайсона и Холифилда назвал двух боксеров, способных побить Головкина

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Тирана 2:0
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 2:1
Слован Барыс 4:1
Медвешчак Автомобилист 0:2
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Динамо Мс Астана 12:4
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Моминов Басс 04:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ли Бублик 1:2
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Казахстан 12:0
Малайзия Гонконг 9:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Реал М 2:1
Малага Реал Сосьедад 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Ювентус 2:1
Торино Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Флямуртари 20:00
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 19:30
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Йокерит 1:2
Барыс Салават Юлаев 19:30
Локомотив Лада 22:00
Динамо М Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:1
Есиль СК Тараз 18:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 21:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 16:15
Малайзия Ирландия 18:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Йокерит 1:2
Барыс Салават Юлаев 19:30
Локомотив Лада 22:00
Динамо М Ак Барс 22:30
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Номад Алматы 19:00
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Арлан Алтай-Торпедо
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Бейбарыс Темиртау
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 21:00
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Атырау ТНК "Казхром" 2:1
Есиль СК Тараз 18:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
Алматы Астана
Иртыш-Казхром Караганда
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 01:45
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Флямуртари 20:00
Тобол Шамкир
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Ордабасы Габала 20:00
Акжайык Меппен
Иртыш Габала
Окжетпес Монтана
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Актобе Анжи
Шахтер Арсенал Тл
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 19:30
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 16:15
Малайзия Ирландия 18:30
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 07:30
Тиафо Кукушкин 07:30
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 16:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Тренер Тайсона и Холифилда назвал двух боксеров, способных побить Головкина

Причем они оба выражали заинтересованность во встрече с GGG.

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2 Комментария
Ронни Шилдс. Фото с сайта Fight Network
Ронни Шилдс. Фото с сайта Fight Network
Тренер Майка Тайсона и Эвандера Холифилда известный американский специалист Ронни Шилдс назвал имена двух боксеров, способных побить чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).

Правда, оба боксера представляют первый средний вес. Это чемпион WBA/IBO кубинец Эрисланди Лара (24-2-2, 14 КО) и обладатель пояса IBF американец Джермалл Чарло (25-0, 19 КО), которые ранее обсуждали идею перехода в средний вес в 2017 году. При этом и Лара, и Чарло выражали заинтересованность во встрече с Головкиным.

"Я думаю, у них обоих есть отличные шансы на победу. Лара может доставить большие проблемы за счет своего умения боксировать на дистанции. Чарло своим сильным джебом и мощью также заслужит внимание Головкина. У них совершенно разные стили, но есть все данные для победы.

Головкин - великий боец, и этого у него не отнять, но Лара из тех парней, что проверяет свои навыки в боях с лучшими. Лара знает, что Головкин лучший в 160 фунтах, и поэтому хочет сразиться с ним", - заявил Шилдс в интервью On The Ropes Boxing Radio.

Напомним, Лара в минувший уик-энд успешно защитил свои титулы, нокаутировав в четвертом раунде Юрия Формана из Израиля. После этого боя кубинец бросил вызов Головкину.
Просмотров: 3000  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 16:37
Статус: Профи
Рейтинг: 300
Ешё один спец, они же просто болтают толком ни кто ничего не предлагают. А то только одно говорят ,,ЕСЛИ БЫ"
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Тулеби Калуов Сегодня 16:41
Статус: Юниор
Рейтинг: 60
Геннадий даже если спустится 154ф выиграет ЛАРУ. Это для американским боксерам тяжело Кубинским стилем. Для наших боксерам это давно раскрытый карта. Игровой стиль Кубинского бокса ГЕНА знает очень хорошо.и не раз выигрывал их чемпионов. Кубинский школа бокса это СОВЕТСКИ ШКОЛА БОКСА. 1960-Х наших тренеров отправляли КУБУ чтобы учить их Советскому боксу.
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