Эрисланди Лара вызвал на бой Геннадия Головкина

Кубинец сделал заявление после победы нокаутом.

Чемпион мира по версиям WBA и IBO в первом среднем весе кубинец Эрисланди Лара (24-2-2, 14 КО), отстояв свои титулы в поединке с Юрием Форманом из Израиля (34-3, 10 КО), вызвал на бой нескольких боксеров, среди которых и казахстанец Геннадий Головкин.

"Я просто хочу драться с лучшими. Я уже устал упоминать эти имена, они знают, о ком я говорю: Андраде, Головкин, "Канело", то есть лучшие", - цитирует Лару USA Today.

Напомним, Лара в шестой раз защитил свои титулы, нокаутировав Формана в четвертом раунде. Бой прошел в США.