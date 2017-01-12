Эрисланди Лара нокаутировал Юрия Формана в четвертом раунде

Кубинец в шестой раз защитил свои титулы.

Чемпион мира по версиям WBA и IBO в первом среднем весе кубинец Эрисланди Лара (24-2-2, 14 КО) отстоял свои титулы, нокаутировав Юрия Формана из Израиля (34-3, 10 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в Хайалиа (штат Флорида, США) на арене Hialeah Park Racing & Casino и завершился в четвертом раунде. Лара действовал в ринге более активно, чем претендент, в первый раз отправив соперника на настил в третьем раунде, а затем в четвертом. Форман встал до того, как рефери досчитал до десяти, но так как стоял на ногах неуверенно, поединок был остановлен.

Таким образом, Лара в шестой раз защитил свои титулы, которые выиграл у Альфредо Ангуло в июне 2013 года.

Отметим, что Лара является потенциальным соперником Геннадия Головкина, периодически заявляя, что готов драться с GGG.