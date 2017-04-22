Реабилитация может длиться до года, а еще один удар может привести к полной слепоте - врач о травме Шуменова

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 1:1
Бавария Майнц 2:2
Шальке-04 РБ Лейпциг 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 0:0
Бернли Манчестер Юнайтед 0:2
Ливерпуль Кристал Пэлас 1:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 0:2
Зенит Урал 2:0
Ростов Спартак М 3:0
Краснодар Арсенал Тл 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 2:0
Малага Валенсия 2:0
Вильярреал Леганес 2:1
Эспаньол Атлетико М 0:1
Сельта Бетис 0:1
Реал М Барселона 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 3:2
Фиорентина Интер 5:4
Сассуоло Наполи 2:2
Милан Эмполи 1:2
Ювентус Дженоа 4:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 3:3
Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 1:0
Кайрат А Экибастуз 1:0
Байконур Жетысу 1:1
Махтаарал Кыран 0:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 8:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 2:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 2:2
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 3:0
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 3:2
Чайна Драгонс Астана Арланс 2:3
Гуо Музапаров 3:0
Ван Сафиуллин 1:2
Хуричабилиге Шымбергенов 3:0
Ван Рысбек 0:1 КО
Ван Букаев 0:3 WP
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарибаев Рамзи
Моминов Росберри 1:0 ТКО
Шуменов Дортикос
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Казыгурт 1:3
Грация-KZ Куаныш и К 3:2
Костанай Грация-KZ 3:1
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 7:2
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 3:5
Южная Корея Польша 4:2
Австрия Казахстан 2:3
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 2:1
Теннис. Кубок Федерации 2017
Андрееску Путинцева 1:2
Абанда Шведова 2:0
Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Герасимов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 1:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 64:104
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 64:105
Астана Барсы Атырау 94:78
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
>>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Барселона 2:3
Эйбар Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Дженоа 4:0
Пескара Рома 00:45
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 2:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 20:00
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 21:00
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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 2:0
Темиртау Номад 19:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 20:00
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 21:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 08:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 00:45
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 22:30
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Атлетико М Вильярреал 01:30
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Рома 00:45
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Реабилитация может длиться до года, а еще один удар может привести к полной слепоте - врач о травме Шуменова

Последний бой казахстанского боксера был отменен из-за его травмы.

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6 Комментариев
Бейбут Шуменов. Фото Reuters©
Бейбут Шуменов. Фото Reuters©
Директор офтальмологического центра доктора Курбанова Рифат Курбанов рассказал корреспонденту Vesti.kz о возможных последствиях травмы регулярного чемпиона WBA в первом тяжелом весе казахстанского боксера Бейбута Шуменова

19 апреля Шуменов отменил свой бой против временного чемпиона WBA в этой же категории кубинца Юниера Дортикоса из-за травмы глаза. Как позднее сообщил казахстанец, у него произошло повреждение сетчатки и стирание роговицы.

- Любая травма глазного яблока чревата тем, что произошла отслойка сетчатки. Здесь вмешательство возможно оперативное с введением силикона или лазерное вмешательство.

Реабилитационный период может длиться до года. Последствия могут быть настолько серьезными, что может встать вопрос о продолжении профессиональной карьеры. Возможно, повторный удар может привести к полной слепоте. Раз уж сетчатка отошла, то нужно узнать, насколько она укрепится. При должном лечении роговицу можно восстановить, но сетчатка - это серьезный вопрос, - сказал Курбанов. 

-  Шуменов заявил, что восстановится через 30-40 дней. Насколько это реально?

- Мы не знаем, что и как конкретно у него произошло. Возможно, степень отслойки сетчатки незначительная и удастся все исправить за счет лазерного укрепления. У вас нет документов, и мы не знаем, какая расслойка - ограниченная, распространенная или тотальная. Это определяющий фактор для решения вопроса. 

Отметим, что казахстанец уже во второй раз в карьере вынужден отменять бой из-за травмы - в декабре 2015 года он отказался от поединка с поляком Кшиштофом Влодарчиком.

Вице-чемпион Олимпиады-1980 и вице-президент Федерации профи-бокса Казахстана Виктор Демьяненко посоветовал Шуменову завершить карьеру и заняться промоутерской деятельностью.
  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
**Б@гл@н* * Сегодня 18:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
Боксты тастау керекқой Бибка брат))
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Mr Сегодня 18:30
Статус: Профи
Рейтинг: 410
Мде, неприятная травма.
Ответить 0
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 18:37
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 585
Давай, Бейбут денсаулык тилеймиз.
Ответить 0
 
Алишер Абилбек Сегодня 18:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1047
Бой с тенью. Артем Колчин
Ответить 0
 
Mc TuzemeC Сегодня 18:53
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
шуменову пора завязывать раз так постоянно -востанавливается долго уже плохо (уже организм кричит ау братец хорош)упертый конечно может наплевать на посылы организма и драться только что толку если ты либо с ринга в середине будешь снят врачом либо ослепнешь после боя - итак итак ничего хорошего!!!
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Жомарт Габдуллин Сегодня 19:44
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 596
Если такие проблемы со здоровьем, то надо вопрос решать по существу. Здоровье важнее всего и его ни за какие бабосы не купишь. Конечно, надо завязывать, если хочешь нормально пожить в этой жизни. Другая когда будет? И будет ли вообще?
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