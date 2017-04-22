Реабилитация может длиться до года, а еще один удар может привести к полной слепоте - врач о травме Шуменова

Последний бой казахстанского боксера был отменен из-за его травмы.
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Бейбут Шуменов. Фото Reuters©
Директор офтальмологического центра доктора Курбанова Рифат Курбанов рассказал корреспонденту Vesti.kz о возможных последствиях травмы регулярного чемпиона WBA в первом тяжелом весе казахстанского боксера Бейбута Шуменова.
19 апреля Шуменов отменил свой бой против временного чемпиона WBA в этой же категории кубинца Юниера Дортикоса из-за травмы глаза. Как позднее сообщил казахстанец, у него произошло повреждение сетчатки и стирание роговицы.
- Любая травма глазного яблока чревата тем, что произошла отслойка сетчатки. Здесь вмешательство возможно оперативное с введением силикона или лазерное вмешательство.
Реабилитационный период может длиться до года. Последствия могут быть настолько серьезными, что может встать вопрос о продолжении профессиональной карьеры. Возможно, повторный удар может привести к полной слепоте. Раз уж сетчатка отошла, то нужно узнать, насколько она укрепится. При должном лечении роговицу можно восстановить, но сетчатка - это серьезный вопрос, - сказал Курбанов.
- Шуменов заявил, что восстановится через 30-40 дней. Насколько это реально?
- Мы не знаем, что и как конкретно у него произошло. Возможно, степень отслойки сетчатки незначительная и удастся все исправить за счет лазерного укрепления. У вас нет документов, и мы не знаем, какая расслойка - ограниченная, распространенная или тотальная. Это определяющий фактор для решения вопроса.
Отметим, что казахстанец уже во второй раз в карьере вынужден отменять бой из-за травмы - в декабре 2015 года он отказался от поединка с поляком Кшиштофом Влодарчиком.
Вице-чемпион Олимпиады-1980 и вице-президент Федерации профи-бокса Казахстана Виктор Демьяненко посоветовал Шуменову завершить карьеру и заняться промоутерской деятельностью.
19 апреля Шуменов отменил свой бой против временного чемпиона WBA в этой же категории кубинца Юниера Дортикоса из-за травмы глаза. Как позднее сообщил казахстанец, у него произошло повреждение сетчатки и стирание роговицы.
- Любая травма глазного яблока чревата тем, что произошла отслойка сетчатки. Здесь вмешательство возможно оперативное с введением силикона или лазерное вмешательство.
Реабилитационный период может длиться до года. Последствия могут быть настолько серьезными, что может встать вопрос о продолжении профессиональной карьеры. Возможно, повторный удар может привести к полной слепоте. Раз уж сетчатка отошла, то нужно узнать, насколько она укрепится. При должном лечении роговицу можно восстановить, но сетчатка - это серьезный вопрос, - сказал Курбанов.
- Шуменов заявил, что восстановится через 30-40 дней. Насколько это реально?
- Мы не знаем, что и как конкретно у него произошло. Возможно, степень отслойки сетчатки незначительная и удастся все исправить за счет лазерного укрепления. У вас нет документов, и мы не знаем, какая расслойка - ограниченная, распространенная или тотальная. Это определяющий фактор для решения вопроса.
Отметим, что казахстанец уже во второй раз в карьере вынужден отменять бой из-за травмы - в декабре 2015 года он отказался от поединка с поляком Кшиштофом Влодарчиком.
Вице-чемпион Олимпиады-1980 и вице-президент Федерации профи-бокса Казахстана Виктор Демьяненко посоветовал Шуменову завершить карьеру и заняться промоутерской деятельностью.