Я никого не боюсь и готовился нокаутировать Дортикоса, но доктор запретил драться - Шуменов

Казахстанец получил травму глаза и отменил бой.
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Бейбут Шуменов. Фото Reuters©
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО) прокомментировал отмену боя против кубинца Юниера Дортикоса (21-0, 20 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок должен был пройти 29 апреля в Лас-Вегасе, однако Шуменов не сможет выйти на ринг из-за травмы глаза, полученной в спарринге.
"Я искренне извиняюсь перед своими фанатами, но во время спарринга я травмировал глаз. Повреждение сетчатки и стирание роговицы. Во вторник (18 апреля - прим.Vesti.kz) я был вынужден лечь на неотложную операцию у хирурга. По приказу доктора я должен отложить свой бой до июня. Я никогда не боюсь. Я готовился нокаутировать Дортикоса 29 апреля. Спасибо за вашу поддержку!" - сообщил Шуменов на официальной странице в Instagram.
Ранее стало известно, что на восстановление Шуменова потребуется 30-40 дней. Казахстанец во второй раз в карьере вынужден отменять бой из-за травмы - в декабре 2015 года он отказался от поединка с поляком Кшиштофом Влодарчиком (52-3-1, 37 KO).
Вице-чемпион Олимпиады-1980 и вице-президент Федерации профи-бокса Казахстана Виктор Демьяненко посоветовал Шуменову завершить карьеру и заняться промоутерской деятельностью.
Их поединок должен был пройти 29 апреля в Лас-Вегасе, однако Шуменов не сможет выйти на ринг из-за травмы глаза, полученной в спарринге.
"Я искренне извиняюсь перед своими фанатами, но во время спарринга я травмировал глаз. Повреждение сетчатки и стирание роговицы. Во вторник (18 апреля - прим.Vesti.kz) я был вынужден лечь на неотложную операцию у хирурга. По приказу доктора я должен отложить свой бой до июня. Я никогда не боюсь. Я готовился нокаутировать Дортикоса 29 апреля. Спасибо за вашу поддержку!" - сообщил Шуменов на официальной странице в Instagram.
I sincerely apologize to my fans but I suffered an eye injury during sparring. A severe retinal scratch and cornea abrasion. I already had emergency surgical procedure to repair on Tuesday. I have to postpone my fight till June under Doctor's orders. I'm not scared of anyone!! I was ready to knock Dorticos out on April 29th. Thank you for all your support! #beibutshumenov
Ранее стало известно, что на восстановление Шуменова потребуется 30-40 дней. Казахстанец во второй раз в карьере вынужден отменять бой из-за травмы - в декабре 2015 года он отказался от поединка с поляком Кшиштофом Влодарчиком (52-3-1, 37 KO).
Вице-чемпион Олимпиады-1980 и вице-президент Федерации профи-бокса Казахстана Виктор Демьяненко посоветовал Шуменову завершить карьеру и заняться промоутерской деятельностью.