Шуменову лучше оставить бокс и заняться промоутерской деятельностью - Демьяненко

Бой казахстанского боксера отменен из-за его травмы.
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Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz отказ "регулярного" чемпиона WBA в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова от боя с "временным" чемпионом WBA Юниером Дортикосом.
- В том, что этот бой принесет успех, было много сомнений. Он давно не выступает, и титул за ним числится. Насколько он готов, вызывало сомнения. Его время уходит, а боев не было. В любом случае нужно искать не спарринг-партнеров, а выходить на хорошие бои и смотреть, в каком ты состоянии. С одной стороны я вздохнул с облегчением. Если тебя начинают преследовать травмы, то можно попробовать себя в другом качестве. Это было бы достойнее, чем вот так карабкаться. Ему лучше оставить бокс и заняться промоутерской деятельностью. Он знает многих промоутеров и имеет неплохое влияние. Почему бы ему не взять нескольких достойных наших боксеров-казахов и вести их в США? Если бы он себя реализовал с этой стороны, то ему респект, уважение.
- Значит, по-Вашему, его время как боксера вышло?
- Во всяком случае как зрителя меня его бокс не удовлетворяет. Я немного видел профессиональный бокс и знаком с ним. У него нет прогресса. Он постоянно жалуется на то, что тренера нет, травма или еще что-то. Зачем это? Зачем испытывать терпение своих поклонников и зрителей?
Отметим, что бой должен был состояться 29 апреля в Лас-Вегасе, но был отменен из-за травмы Шуменова, полученной во время тренировочного процесса.
Напомним, первоначальной датой боя Шуменов - Дортикос называлось 11 февраля. Однако промоутерская компания Caribe Promotions, представляющая интересы кубинца, потеряла эксклюзивное право на организацию поединка с казахстанцем и встречу пришлось перенести.