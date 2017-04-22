Сондерсу посоветовали прекратить талдычить про Головкина и сфокусироваться на обязательном претенденте

В июле британцу предстоит провести защиту титула.
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Фото: Round By Round Boxing
Обозреватель портала Boxingnews24.com Скотт Гилфойд считает, что чемпиону мира в среднем весе по версии WBO британцу Билли Джо Сондерсу (24-0, 12 КО) нужно сосредоточиться на своих первоочередных задачах вместо того, чтобы сокрушаться по поводу несостоявшегося боя с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Сондерс продолжает жаловаться на Головкина за то, что тот решил не драться с ним, хотя говорил об этом. Сондерс должен прекратить талдычить про поединок с GGG, а вместо этого сфокусироваться на своем первом обязательном претенденте Автандиле Хурцидзе, с которым ему предстоит встретиться 8 июля в Лондоне. Если Сондерс получит взбучку от Хурцидзе, ему можно будет забыть о бое с Головкиным.
У Хурцидзе более чем достаточно сил, чтобы нокаутировать Сондерса и разрушить его мечты о бое с Головкиным. Хурцидзе может отобрать у Сондерса его пояс WBO в июле, отправив британца обратно в ряды претендентов. Не думаю, что Сондерс когда-либо вновь станет чемпионом мира, если потеряет свой пояс. Учитывая его проблемы с лишним весом и переход в 160 фунтов таких талантов, как Джермалл Чарло, 15 минут славы Сондерса могут завершиться вместе с поражением от Хурцидзе", - написал автор.
Ранее Сондерс в очередной раз в резкой форме высказался в адрес Головкина, назвав его "старой девчонкой, которая не хочет ни с кем драться".
Между тем промоутер британца Фрэнк Уоррен выразил сомнения, что Головкин вообще собирался драться с ними в июне. При этом он отметил, что они продолжают работать над этим поединком, объясняя задержку с подписанием контракта травмой у Головкина. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.
"Сондерс продолжает жаловаться на Головкина за то, что тот решил не драться с ним, хотя говорил об этом. Сондерс должен прекратить талдычить про поединок с GGG, а вместо этого сфокусироваться на своем первом обязательном претенденте Автандиле Хурцидзе, с которым ему предстоит встретиться 8 июля в Лондоне. Если Сондерс получит взбучку от Хурцидзе, ему можно будет забыть о бое с Головкиным.
У Хурцидзе более чем достаточно сил, чтобы нокаутировать Сондерса и разрушить его мечты о бое с Головкиным. Хурцидзе может отобрать у Сондерса его пояс WBO в июле, отправив британца обратно в ряды претендентов. Не думаю, что Сондерс когда-либо вновь станет чемпионом мира, если потеряет свой пояс. Учитывая его проблемы с лишним весом и переход в 160 фунтов таких талантов, как Джермалл Чарло, 15 минут славы Сондерса могут завершиться вместе с поражением от Хурцидзе", - написал автор.
Ранее Сондерс в очередной раз в резкой форме высказался в адрес Головкина, назвав его "старой девчонкой, которая не хочет ни с кем драться".
Между тем промоутер британца Фрэнк Уоррен выразил сомнения, что Головкин вообще собирался драться с ними в июне. При этом он отметил, что они продолжают работать над этим поединком, объясняя задержку с подписанием контракта травмой у Головкина. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.