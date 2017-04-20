Том Леффлер поздравил Геннадия Головкина с победой в номинации "Боксер месяца"

В марте казахстанец одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом.
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Фото с сайта Fightnews.info
Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) был назван лучшим боксером марта по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В этом месяце казахстанец, владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, провел бой против американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО) и победил единогласным решением судей, передает корреспондент Vesti.kz.
С очередным признанием своего подопечного поздравил Том Леффлер.
"Геннадий Головкин - боксер месяца в марте 2017. Поздравляю GGG с очередной победой в этой номинации", - написал в своем твиттере промоутер.
Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником назывался чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО). По слухам, их поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.
Однако, судя по информации источников, Головкин отказался от этой идеи и решил сосредоточиться на поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), запланированном на сентябрь.
С очередным признанием своего подопечного поздравил Том Леффлер.
"Геннадий Головкин - боксер месяца в марте 2017. Поздравляю GGG с очередной победой в этой номинации", - написал в своем твиттере промоутер.
Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником назывался чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО). По слухам, их поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.
Однако, судя по информации источников, Головкин отказался от этой идеи и решил сосредоточиться на поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), запланированном на сентябрь.