Делай как Головкин! Кто и когда выигрывал чемпионаты Азии для Казахстана

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Динамо Блш Торпедо УК 2:1
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Лестер Сити Атлетико М 1:1
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Барселона Ювентус 0:0
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Генк Сельта 1:1
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Уфа ЦСКА М 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 01:00
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 2:1 п. 6:7
Шальке-04 Аякс 3:2 ДВ
Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
Тараз (мол) Алтай УК 1:0
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 1:0
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Групповая гонка. Общий зачет 20:00
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Попко Каловелонис 2:0
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Рузаевка Акжайык (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
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Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
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Ешенов МакГурк
Журавский Муча
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Уалиханов Санчес
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Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
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Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km)
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 46:42
Астана Тобол 19:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
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Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Делай как Головкин! Кто и когда выигрывал чемпионаты Азии для Казахстана

Практически все звезды казахстанского бокса были в призерах ЧА.

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Фото с сайта ringside24.com
Фото с сайта ringside24.com

30 апреля в Ташкенте стартует 29-й чемпионат Азии по боксу среди мужчин. Сборная Казахстана в Узбекистан отправляется в полном составе. Корреспондент Vesti.kz решил подробнее остановиться на предыдущих континентальных состязаниях с участием отечественных боксеров.

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов назвал десять боксеров, которые поедут в Ташкент, и поставил цель для команды. Не поедут на турнир Жанибек Алимханулы и Адильбек Ниязымбетов.

О своих лидерских амбициях на континенте Казахстан заявил в 1994 году, когда выиграл пять первых мест на первенстве Азии в Иране. Этот результат принес успех в общекомандном зачете турнира. "Золото" тогда выиграли:

До 48 килограммов - Булат Джумадилов;
До 63,5 килограмма - Булат Ниязымбетов;
До 67 килограммов - Нуржан Сманов;
До 71 килограмма - Канатбек Чагатаев;
До 75 килограммов - Аркадий Топаев.

Повторили успех казахстанцы через год на континентальном турнире в Ташкенте. Команда во главе с будущими олимпийскими чемпионами Василием Жировым и Ермаханом Ибраимовым выиграла половину наград высшей пробы - шесть в 12 весовых категориях.

До 51 килограмма - Булат Джумадилов;
До 54 килограммов - Бектас Аубакиров;
До 57 килограммов - Бахтияр Тилегенов;
До 63,5 килограмма - Булат Ниязымбетов;
До 71 килограмма - Ермахан Ибраимов;
До 81 килограмма - Василий Жиров.

В 1997 году чемпионат Азии проходил в Таиланде, и хозяева ринга победили в том турнире. На их счету четыре "золота". Вторыми стали боксеры Узбекистана с тремя золотыми медалями, Казахстан - третим.

До 67 килограммов - Нуржан Сманов;
До 91 килограмма - Самат Мусатаев.

20-й по счету чемпионат Азии снова собрал ведущих боксеров в Ташкенте, и в этот раз узбекские боксеры не отдали победу гостям турнира. Семь первых мест. Золотыми медалистами стали известные в будущем Руслан Чагаев и Рустам Саидов. У Казахстана два "золота" и два "серебра". В финале хозяевам ринга уступили будущие герои Олимпиады-2000 Бекзат Саттарханов (до 57 килограммов) и Мухтархан Дильдабеков (свыше 91 килограмма).

До 60 килограммов - Нуржан Каримжанов;
До 71 килограмма - Ермахан Ибраимов.

Турнир 2002 года, который прошел в Малайзии, можно назвать самым неудачным. Медаль взял только Бахтияр Артаев ("серебро"), а победу в состязании за Узбекистан одержал Бахыт Сарсекбаев (в 2004 году сменил гражданство и в Пекине выиграл для Казахстана единственное "золото" Олимпиады). Добавим, что тогда выиграл бой у Мануса Бунжумнонга из Таиланда на предварительной стадии соревнований казахстанец Самат Башенов. "Месть" соперника будет крайне неприятна: на Олимпиаде-2008 тайский боксер в четвертьфинале остановил самого Серика Сапиева, став серебряным призером состязания.

Галиб Джафаров (до 57 килограммов), Геннадий Головкин (до 75 килограммов), Бейбут Шуменов (до 81 килограмма) выиграли для Казахстана "золото" ЧА-2004. Причем Головкин победил в финале досрочно - во втором раунде. В итоге больше из наших соотечественников никто тогда побед не одержал, и они стали первыми в неофициальном медальном зачете. На этом же турнире был побит, казалось бы, непобедимый китаец Зоу Шимин (двукратный олимпийский чемпион): пакистанец Карим Ноуман выиграл у будущей звезды в финале со счетом 22:18.

Постолимпийский турнир 2005 года во Вьетнаме выиграли боксеры... из Пакистана. Три "золота" у них. Казахстан был не так успешен, но два из трех финалов наши соотечественники выиграли.

До 69 килограммов - Бахыт Сарсекбаев;
До 81 килограмма - Ердос Джанабергенов.

2007 год. Монголия. До финала в весовой категории свыше 91 килограмма дошел китаец Чжан Чжэлей. Правда, опытный Рустам Саидов из Узбекистана "разбил" амбициозного соперника со счетом 14:3. Через год китаец пройдет нашего Руслана Мырсатаева и станет серебряным призером домашней Олимпиады.

До 51 килограмма - Мират Сарсембаев;
До 64 килограммов - Серик Сапиев;
До 69 килограммов - Бахыт Сарсекбаев.

Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит (до 91 килограмма) победил в финале ЧА-2009 китайца Ли Бина и взял "золото". Вторую золотую медаль для команды выиграл "потяжелевший" Серик Сапиев (до 69 килограммов). Китаец Чжан Чжэлей стал чемпионом состязания, и командную гонку выиграли боксеры из КНР (три первых места).

Результата "два+два" смогли добиться казахстанцы в 2011 году в Южной Корее. Финалистами состязания стали Ильяс Сулейменов (до 52 килограммов) и Рустам Сваев (до 69 килограммов). "Золото" на счету Айдара Амирзакова (до 60 килограммов) и Досжана Оспанова (свыше 91 килограмма).

Восемь финалов из десяти с участием казахстанцев на континентальном первенстве в Иордании в 2013 году. Лишь Адильбек Ниязымбетов уступил тогда в бою за "золото": 1:2 он проиграл Ойбеку Мамазулунову из Узбекистана.

До 49 килограммов - Темиртас Жусупов;
До 60 килограммов - Берик Абдрахманов;
До 64 килограммов - Мерей Акшалов;
До 69 килограммов - Данияр Елеусинов;
До 75 килограммов - Жанибек Алимханулы;
До 91 килограмма - Антон Пинчук;
Свыше 91 килограмма - Иван Дычко.

Некоторые участники грядущего турнира в Ташкенте состязались за медали ЧА-2015 в Таиланде. Победы одержали тогда ведущие узбекские боксеры Хасанбой Дусматов (до 49 килограммов) и Бектемир Меликузиев (до 75 килограммов). Правда, Казахстан все равно выиграл пять первых мест и победил в общекомандном зачете.

До 52 килограммов - Олжас Саттыбаев;
До 69 килограммов - Данияр Елеусинов;
До 81 килограмма - Адильбек Ниязымбетов;
До 91 килограмма - Василий Левит;
Свыше 91 килограмма - Иван Дычко.

Напомним, квалификационный чемпионат Азии по боксу в Ташкенте пройдет с 30 апреля по 7 мая. Боксеры, занявшие шесть первых мест, поедут на чемпионат мира в Германию.

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