Рассчитываем завоевать на чемпионате Азии по боксу три "золота" - Мырзагали Айтжанов

Наставник сборной Казахстана рассказал о медальном плане.
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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов рассказал корреспонденту Vesti.kz о медальных целях на чемпионате Азии в Ташкенте. По его словам, он рассчитывает на всех боксеров команды.
"Если не рассчитывать на них, то зачем их везти? Бывает, конечно, кому-то не повезет, у кого-то не получится... Это ринг покажет. Ребята трудятся, готовятся. Всех готовим одинаково. На всех надеемся. Конечно, в Ташкент мы едем новой командой. На 70 процентов обновился состав. Конечно, ждем от кого-то медалей. И даже тот, кто едет в первый раз на такое крупное соревнование... От них тоже ждем, ведь они должны показать себя. Все условия для подготовки у них есть.
Этот чемпионат Азии лицензионный на чемпионат мира. Поэтому ребята будут на 100 процентов выкладываться. Рассчитываем на три "золота", - рассказал Айтжанов.
Напомним, ранее тренер казахстанской команды назвал состав команды на континентальный турнир. Также Айтжанов рассказал о "замене" в команде травмированных Жанибека Алимханулы и Адильбека Ниязымбетова.