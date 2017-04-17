Тренер сборной Казахстана рассказал о боксере, заменившем Алимханулы и Ниязымбетова на ЧА в Ташкенте

Шанс дали 25-летнему спортсмену.
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Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов рассказал корреспонденту Vesti.kz о боксере, который заменит чемпиона мира Жанибека Алимханулы и двукратного призера Олимпиады Адильбека Ниязымбетова на предстоящем первенстве Азии в Ташкенте.
"В категории до 81 килограмма оба наших лидера, Жанибек Алимханулы и Адильбек Ниязымбетов, находятся на реабилитации, лечатся. Поэтому мы из категории до 75 килограммов "подняли" опытного боксера Ерика Альжанова. Естественно, возлагаем на него надежды. Он опытный, давно выступает в категории до 75 килограммов... Весит он не мало. Конечно, для категории до 81 килограмма у него недовес, но 79-80 килограммов у него есть. Ерик боксер, который много лет входит в сборную страны. Хотим дать ему шанс", - поделился Айтжанов.
- А почему выбор пал в категории до 64 килограммов на Бекдаулета Ибрагимова?
- Потому что он чемпион Казахстана. Взяли мы чемпионов страны в категориях до 52 килограммов и до 60. Другие чемпионы Казахстана выступают за "Астана Арланс". Им тоже предстоят ответственные матчи. За выход в четвертьфинал. Потом в полуфинал. Где-то мы хотели сделать перестановки... В некоторых весах. Но "Астана Арланс" тоже нужны победы, чтобы выйти в полуфинал Всемирной серии бокса.
Напомним, ранее был назван состав сборной Казахстана к чемпионату Азии по боксу, который пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 7 мая. Турнир станет квалификационным и даст возможность сильнейшим боксерам поехать на первенство мира в Германию.