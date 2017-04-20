Росадо объяснил, почему "Канело" выбрал Чавеса-младшего вместо Головкина

При этом Росадо проведет бой с Мюрреем в ночь с 22 на 23 апреля в Ливерпуле.
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Габриэль Росадо. Фото с сайта Boxing.ru
Габриэль Росадо считает, что прошли времена, когда боксировали лучшие бойцы против лучших. На сегодняшний день все решают деньги и промоутеры. Именно по этим причинам, по его словам, затягивается поединок "Канело" с Головкиным.
"Речь идет о зарабатывании денег, потому что сейчас бокс другой. Сейчас нет такого, чтобы бились лучшие бойцы. Теперь в игру вступают много разных вещей. Думаю ли я, что "Канело" избегает Головкина? Я так не думаю. Тут все зависит от промоутеров с точки зрения бизнеса.
Но "Канело" собирается сразиться с Чавесом, что не так-то просто, особенно если Чавес будет готов на сто процентов. Поэтому бой может иметь неприятные последствия для Альвареса. Я и Чавес должны были биться в свое время. Они вызвали меня на ринг после встречи с Вилли Монро-младшим. Я отказался, потому как не был здоров. У меня была травма ноги. Я был честен перед собой. Я не могу драться, пока не буду полностью готовым. Но я рад теперь встретиться с Мюрреем. Это будет хороший бой", - приводит слова Росадо Boxingnews24.com.
Отметим, что в ночь с 22 на 23 апреля бывшие соперники лучшего средневеса мира казахстанца Геннадия Головкина британец Мартин Мюррей и американец Габриэль Росадо проведут очный поединок в Ливерпуле.
Головкин встречался с Росадо в январе 2013 года и одержал досрочную победу в седьмом раунде. А с Мюрреем казахстанец провел бой в февраля 2015 года, завершив бой в 11-м раунде.
"Речь идет о зарабатывании денег, потому что сейчас бокс другой. Сейчас нет такого, чтобы бились лучшие бойцы. Теперь в игру вступают много разных вещей. Думаю ли я, что "Канело" избегает Головкина? Я так не думаю. Тут все зависит от промоутеров с точки зрения бизнеса.
Но "Канело" собирается сразиться с Чавесом, что не так-то просто, особенно если Чавес будет готов на сто процентов. Поэтому бой может иметь неприятные последствия для Альвареса. Я и Чавес должны были биться в свое время. Они вызвали меня на ринг после встречи с Вилли Монро-младшим. Я отказался, потому как не был здоров. У меня была травма ноги. Я был честен перед собой. Я не могу драться, пока не буду полностью готовым. Но я рад теперь встретиться с Мюрреем. Это будет хороший бой", - приводит слова Росадо Boxingnews24.com.
Отметим, что в ночь с 22 на 23 апреля бывшие соперники лучшего средневеса мира казахстанца Геннадия Головкина британец Мартин Мюррей и американец Габриэль Росадо проведут очный поединок в Ливерпуле.
Головкин встречался с Росадо в январе 2013 года и одержал досрочную победу в седьмом раунде. А с Мюрреем казахстанец провел бой в февраля 2015 года, завершив бой в 11-м раунде.