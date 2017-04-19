Конечно, хотелось бы завоевать титул чемпионки мира именно на родине - Фируза Шарипова

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 1:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 1:5
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 2:1 п. 6:7
Шальке-04 Аякс 3:2 ДВ
Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
Тараз (мол) Алтай УК 1:0
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 1:0
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 3:2
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:2
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 1:1 п. 5:4
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 2:0
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Бобров 2:0
Янкович, Качич Мацукевич, Попко 1:2
Попко Исмаилов 2:0
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 0:2
Попко Каловелонис 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Айнитдинова Саркисова 0:2
Габуева, Пучкова Гринчишина, Корашвили 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/3"
Поспелова, Кузнецова Калкенова, Раджмохан 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 0:2
Пэн Дияс 2:0
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Казыгурт 3:1
Грация-KZ Дворец школьников 3:2
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 86:82
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 01:00
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 2:1 п. 6:7
Шальке-04 Аякс 3:2 ДВ
Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
Тараз (мол) Алтай УК 1:0
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 1:0
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 3:2
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 0:1
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:2
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 1:1 п. 5:4
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 1:1
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 86:82
Астана Тобол 59:41
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Каловелонис 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Пэн Дияс 2:0
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Арсенал Лестер Сити 00:45
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 01:00
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 14:00
Астана Тараз 16:00
Ордабасы Тобол 16:00
Акжайык Кайсар 18:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 15:00
Кайрат А Экибастуз 17:00
Байконур Жетысу 16:00
Махтаарал Кыран 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Моминов Росберри
Шарибаев Рамзи
Уалиханов Санчес
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 22:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 1:1
Номад Темиртау 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km)
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Тобол 59:41
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Конечно, хотелось бы завоевать титул чемпионки мира именно на родине - Фируза Шарипова

Казахстанка готова за лето завоевать два титула подряд.

Ссылки по теме:

0 Комментариев
Фируза Шарипова. Фото Сергея Баранова
Фируза Шарипова. Фото Сергея Баранова
Первая казахстанка в профи-боксе Фируза Шарипова в интервью Vesti.kz прокомментировала ситуацию со своим возможным участием в международной выставке EXPO-2017 в Астане, а также отметила, что готова провести два титульных боя за лето.

- Появилась информация, что Вы можете провести титульный бой в рамках выставки EXPO в Астане. От каких факторов это зависит?

- В первую очередь мы сейчас хотим выйти на контакт с представителями EXPO и обсудить этот вопрос с ними. Президент Федерации профи-бокса Ерлан Бекхожин сказал, что лучше сосредоточиться на проведении одного вечера бокса. Для нас не принципиально, проводить самостоятельный вечер или принять участие в уже запланированном. Главное, чтобы организаторы этого вечера обозначили свою позицию - хотят они видеть меня в файт-карте или нет.

А по поводу того, что у меня не такой большой рекордс, Василий Ломаченко дрался за пояс чемпиона мира уже во втором бою. Так что этот вопрос легко решается.

- А насколько для Вас важно стать первой чемпионкой мира в профессиональном женском боксе из Казахстана именно на родине?

- Конечно, хотелось бы провести этот бой дома. Я думаю, каждый боксер об этом мечтает. Моя мечта и моя цель - завоевать титул чемпионки мира и стать первой девушкой из Казахстана, которая сделает это. Для меня это не столько возможность прославиться, сколько чувство гордости за свою страну. Ведь благодаря этому Казахстан узнает еще большее количество людей, и это очень положительно скажется на имидже нашей страны. А представьте, как замечательно было бы провести мой первый чемпионский поединок во время такого громкого события, как EXPO-2017. Это привлекло бы дополнительное внимание не только к самому бою, но и к выставке в целом.

- Ваш менеджер Сергей Завилейский сказал, что Вы можете за лето завоевать сразу два титула: WBC International и полноценный титул WBC. Готовы к такой частоте титульных поединков?

- Я уже несколько месяцев планомерно веду подготовку именно к титульным боям. Чтобы я не застаивалась, мы провели в Москве два разминочных боя. Это делает меня ближе к моей цели, помогает набраться опыта, добавить рекордс. Со мной работают прекрасные тренеры, диетологи, я постоянно наблюдаюсь у специалистов из Клиники спортивной медицины. Конечно, я буду готова.

Ранее Шарипова поделилась информацией о том, что ее команда занимается организацией крупного вечера единоборств в Астане. На это Ерлан Бекхожин ответил, что лучше сосредоточиться на проведении одного боксерского шоу в рамках выставки EXPO, а для титульного боя у Шариповой слишком невелик послужной список. Эту ситуацию прокомментировал менеджер казахстанки Сергей Завилейский.
  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
 
 