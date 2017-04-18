Если EXPO выделит Фирузе Шариповой 200 тысяч долларов, мы сможем организовать два титульных боя - Завилейский

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 0:3
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 87:90
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 1:4
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
Мартин Недовесов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Евсеев Салаба 0:2
Кружкова Детковская 2:0
Лисова Зюппер 0:2
Габуева, Пучкова Айнитдинова, Сосновичи 2:1
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
Гринчишина, Корашвили Клюева, Шарифова 2:0
Айнитдинова Суркова 2:0
Мридха Хасанов 2:0
Хабибулин Василенко 0:2
Габуева Гринчишина 2:0
Лазарева Болатова 2:0
Мридха, Аппельгрен Кедрюк, Евсеев 2:0
Детковская, Коваль Меренкова, Умарова 0:2
Дмитриченко, Голопутова Чикалкина, Прибылова 0:2
Хабибулин, Цивадзе Белинский, Василенко 0:2
Чернышова, Хабибулина Лисова, Шарапова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Эрматов, Лукманов Мацукевич, Попко 1:2
Попко Фомин 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 10:00
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
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Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 14:00
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 15:00
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 15:00
Астана (мол) Кайрат М (мол) 15:00
Тараз (мол) Алтай УК 15:00
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 16:00
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 10:00
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
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Лучший гол седьмого тура КПЛ?

Если EXPO выделит Фирузе Шариповой 200 тысяч долларов, мы сможем организовать два титульных боя - Завилейский

Казахстанка хочет стать чемпионкой мира в рамках конвенции WBC.

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6 Комментариев
Фируза Шарипова и Сергей Завилейский. Фото из группы спортсменки ВКонтакте
Фируза Шарипова и Сергей Завилейский. Фото из группы спортсменки ВКонтакте

Менеджер первой девушки в профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой Сергей Завилейский в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил на недавний комментарий президента Федерации профессионального бокса Ерлана Бекхожина по поводу организации боксерского шоу и титульного боя Шариповой в Астане.

- Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал предполагаемый бой Фирузы Шариповой в Астане. Он предлагает сосредоточиться на проведении одного вечера бокса. Что Вы на это можете ответить?

- В России и в Америке иногда проводится по три-четыре крупных боксерских шоу за месяц. Я не вижу никаких проблем с тем, чтобы и в Казахстане провести два вечера бокса за лето. Для профессионального бокса в Казахстане это только плюс.

- Раскройте детали переговоров с Федерацией об этом бое.

- Я разговаривал с вице-президентом Федерации Виктором Демьяненко, ввел его в курс наших планов по организации вечера бокса в Астане. Также поставил в известность об этом представителей EXPO, предложил обговорить точки соприкосновения, но ответной реакции не получил. Организовав крупный вечер, мы добавим еще одно яркое мероприятие в EXPO, для них это будет только плюс.

На бой Геннадия Головкина в рамках выставки выделяется большой бюджет. Скорее всего, этого поединка не будет, и у EXPO освободятся средства, которые можно потратить на организацию чемпионских боев других казахстанских боксеров. На данный момент бои за звание чемпиона мира может проводить небольшое число боксеров: Бейбут Шуменов, Жанат Жакиянов, Фируза Шарипова, Иса Акбербаев, Канат Ислам. Стоимость подготовки и гонораров всех этих спортсменов вместе взятых ниже, чем гонорар одного Геннадия Головкина. Перенаправив средства на организацию чемпионских боев, представители EXPO могут дать большой импульс и толчок другим казахстанским боксерам.

- Каковы шансы у Фирузы Шариповой получить право выйти на бой за звание чемпионки мира с ее относительно небольшим послужным списком?

- У нас уже существует договоренность с WBC о проведении чемпионского боя. Если EXPO выделит Фирузе 200 тысяч долларов, мы сможем организовать бой за пояс WBC International в России, а на самой выставке в Астане - поединок за полноценный титул WBC. К тому же там состоится 55-я конвенция WBC. А бой казахстанки за титул WBC на конвенции - вообще один из самых идеальных вариантов для Казахстана.

Мы готовы согласовать удобное время для боя, разместить логотипы EXPO на форме Фирузы и вести рекламную кампанию по популяризации выставки, сделать пресс-тур по Казахстану, провести бесплатные мастер-классы. У Фирузы уже есть своя аудитория, ведущие мировые издания пишут о ней как о самой красивой и сексуальной представительнице единоборств. Поэтому я думаю, что для EXPO и для всего Казахстана выгодно это. Ждем только шагов с их стороны. А проводить самостоятельный вечер бокса или выступить в рамках уже запланированного представителями EXPO мероприятия для нас не принципиально.

Ранее Шарипова поделилась информацией о том, что ее команда занимается организацией крупного вечера единоборств в Астане. На это Ерлан Бекхожин ответил, что лучше сосредоточиться на проведении одного боксерского шоу в рамках выставки EXPO, а для титульного боя у Шариповой слишком невелик послужной список.

Напомним, 7 апреля в Москве казахстанка одержала самую быструю победу в карьере, уже на 54-й секунде боя отправив в нокаут россиянку Викторию Котову. Команда Шариповой неоднократно заявляла, что ставит перед собой только самые высокие цели.

  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Бакдаулет Кузембаев Вчера 23:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Админ поправь на заголовке WCB на WBC
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Rassul Talapov Вчера 23:31
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Халявщик
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Марат Жулдаспаев Вчера 23:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1680
Завилевский сам обещал,что сам за 2года,сделает Фирузу чемпионкой мира,а сам просит денег у Expo,что он за промоутер нищий,пусть просит у российских спонсоров денег,ведь он де россиянин,а россияне всегда были богаче нас,просто за счет фирузы,хочет сделать 2 чемпионских боя нахаляву,так мы и без его проумотера сможем организовать бой нашей красавице!!
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Алена Тванова Вчера 23:41
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Марат Жулдаспаев ,ну попробуйте организовать...... Вы думаете это так легко и все везде бесплатно???? Очнитесь, за всеми спортсменами стоят спонсоры.
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Константин Панарин Вчера 23:39
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Фируза однозначно достойна титула. Она будущая чемпионка
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Алена Тванова Вчера 23:43
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Я вообще считаю, что нужно поддерживать боксеров и давать возможность развиваться. Ведь это не только их успехи, но и целой страны в целом.
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