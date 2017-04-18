Если EXPO выделит Фирузе Шариповой 200 тысяч долларов, мы сможем организовать два титульных боя - Завилейский

Казахстанка хочет стать чемпионкой мира в рамках конвенции WBC.

Менеджер первой девушки в профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой Сергей Завилейский в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил на недавний комментарий президента Федерации профессионального бокса Ерлана Бекхожина по поводу организации боксерского шоу и титульного боя Шариповой в Астане.



- Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал предполагаемый бой Фирузы Шариповой в Астане. Он предлагает сосредоточиться на проведении одного вечера бокса. Что Вы на это можете ответить?



- В России и в Америке иногда проводится по три-четыре крупных боксерских шоу за месяц. Я не вижу никаких проблем с тем, чтобы и в Казахстане провести два вечера бокса за лето. Для профессионального бокса в Казахстане это только плюс.



- Раскройте детали переговоров с Федерацией об этом бое.



- Я разговаривал с вице-президентом Федерации Виктором Демьяненко, ввел его в курс наших планов по организации вечера бокса в Астане. Также поставил в известность об этом представителей EXPO, предложил обговорить точки соприкосновения, но ответной реакции не получил. Организовав крупный вечер, мы добавим еще одно яркое мероприятие в EXPO, для них это будет только плюс.



На бой Геннадия Головкина в рамках выставки выделяется большой бюджет. Скорее всего, этого поединка не будет, и у EXPO освободятся средства, которые можно потратить на организацию чемпионских боев других казахстанских боксеров. На данный момент бои за звание чемпиона мира может проводить небольшое число боксеров: Бейбут Шуменов, Жанат Жакиянов, Фируза Шарипова, Иса Акбербаев, Канат Ислам. Стоимость подготовки и гонораров всех этих спортсменов вместе взятых ниже, чем гонорар одного Геннадия Головкина. Перенаправив средства на организацию чемпионских боев, представители EXPO могут дать большой импульс и толчок другим казахстанским боксерам.



- Каковы шансы у Фирузы Шариповой получить право выйти на бой за звание чемпионки мира с ее относительно небольшим послужным списком?



- У нас уже существует договоренность с WBC о проведении чемпионского боя. Если EXPO выделит Фирузе 200 тысяч долларов, мы сможем организовать бой за пояс WBC International в России, а на самой выставке в Астане - поединок за полноценный титул WBC. К тому же там состоится 55-я конвенция WBC. А бой казахстанки за титул WBC на конвенции - вообще один из самых идеальных вариантов для Казахстана.



Мы готовы согласовать удобное время для боя, разместить логотипы EXPO на форме Фирузы и вести рекламную кампанию по популяризации выставки, сделать пресс-тур по Казахстану, провести бесплатные мастер-классы. У Фирузы уже есть своя аудитория, ведущие мировые издания пишут о ней как о самой красивой и сексуальной представительнице единоборств. Поэтому я думаю, что для EXPO и для всего Казахстана выгодно это. Ждем только шагов с их стороны. А проводить самостоятельный вечер бокса или выступить в рамках уже запланированного представителями EXPO мероприятия для нас не принципиально.



Ранее Шарипова поделилась информацией о том, что ее команда занимается организацией крупного вечера единоборств в Астане. На это Ерлан Бекхожин ответил, что лучше сосредоточиться на проведении одного боксерского шоу в рамках выставки EXPO, а для титульного боя у Шариповой слишком невелик послужной список.



Напомним, 7 апреля в Москве казахстанка одержала самую быструю победу в карьере, уже на 54-й секунде боя отправив в нокаут россиянку Викторию Котову. Команда Шариповой неоднократно заявляла, что ставит перед собой только самые высокие цели.