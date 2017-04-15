Я с утра до вечера под присмотром видеокамеры. Готовим реалити-шоу - Фируза Шарипова

Казахстанка готовится к завоеванию титула чемпионки мира.
14 апреля 19:39
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Фируза Шарипова. Фото из группы спортсменки ВКонтакте
Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова рассказала корреспонденту Vesti.kz о своих планах по завоеванию титула чемпионки мира в Астане, а также о готовящемся реалити-шоу с ее участием.
- Расскажите о своих ближайших планах.
- Пока нет подтвержденного боя. Предварительно есть договоренность провести поединок в Москве в конце мая. Я нахожусь в хорошей форме и готова выйти на бой в любой момент.
С недавнего времени со мной работает съемочная группа, поэтому нигде не хожу одна. Непривычно. Если раньше съемки были только на каких-то мероприятиях по предварительной договоренности, то теперь я с утра до вечера под присмотром видеокамеры.
- А с какой целью?
- Мы готовим материалы для реалити-шоу о том, какой путь мне пришлось пройти, чтобы стать чемпионкой мира. Это не так-то просто на самом деле, огромный труд.
- Когда можно ожидать Вашего выхода на титул чемпионки мира?
- Моя команда занимается организацией крупного вечера единоборств в Астане, где я как раз рассчитываю завоевать титул чемпионки мира. Ориентировочно это запланировано на конец июля. Дата пока не подтверждена и она зависит от занятости велотрека “Сарыарка”, где мы хотим провести этот вечер. В данный момент работаем в этом направлении. В этом вечере бокса выступит мой соотечественник Ержан Залилов, также сделано предложение команде Жаната Жакиянова. Думаю, мы увидим и других звезд казахстанского бокса.
- Будет ли до этого времени проведен титульный бой за звание WBC International?
- Да, возможно. Мы планируем это, но конкретные даты я назвать не могу, потому что для проведения этого боя нужно финансирование, которого пока нет. Так что пока я совершенствую свое мастерство, тренируюсь. Очень довольна результатом, потому что я сама вижу прогресс.
Напомним, в минувшем поединке Фируза Шарипова в Москве одержала самую быструю победу в карьере, уже на 54-й секунде боя отправив в нокаут россиянку Викторию Котову. Ранее комментарии по поводу готовящегося вечера бокса высказал менеджер Шариповой Сергей Завилейский.
- Расскажите о своих ближайших планах.
- Пока нет подтвержденного боя. Предварительно есть договоренность провести поединок в Москве в конце мая. Я нахожусь в хорошей форме и готова выйти на бой в любой момент.
С недавнего времени со мной работает съемочная группа, поэтому нигде не хожу одна. Непривычно. Если раньше съемки были только на каких-то мероприятиях по предварительной договоренности, то теперь я с утра до вечера под присмотром видеокамеры.
- А с какой целью?
- Мы готовим материалы для реалити-шоу о том, какой путь мне пришлось пройти, чтобы стать чемпионкой мира. Это не так-то просто на самом деле, огромный труд.
- Когда можно ожидать Вашего выхода на титул чемпионки мира?
- Моя команда занимается организацией крупного вечера единоборств в Астане, где я как раз рассчитываю завоевать титул чемпионки мира. Ориентировочно это запланировано на конец июля. Дата пока не подтверждена и она зависит от занятости велотрека “Сарыарка”, где мы хотим провести этот вечер. В данный момент работаем в этом направлении. В этом вечере бокса выступит мой соотечественник Ержан Залилов, также сделано предложение команде Жаната Жакиянова. Думаю, мы увидим и других звезд казахстанского бокса.
- Будет ли до этого времени проведен титульный бой за звание WBC International?
- Да, возможно. Мы планируем это, но конкретные даты я назвать не могу, потому что для проведения этого боя нужно финансирование, которого пока нет. Так что пока я совершенствую свое мастерство, тренируюсь. Очень довольна результатом, потому что я сама вижу прогресс.
Напомним, в минувшем поединке Фируза Шарипова в Москве одержала самую быструю победу в карьере, уже на 54-й секунде боя отправив в нокаут россиянку Викторию Котову. Ранее комментарии по поводу готовящегося вечера бокса высказал менеджер Шариповой Сергей Завилейский.