Мы предложили Жакиянову провести бой на одном вечере бокса в Астане - менеджер Шариповой

В нем может принять участие и Ержан Залилов.

Единственная девушка из Казахстана в профессиональном боксе Фируза Шарипова (4-1, 2 KO) может провести бой в одном вечере бокса в Астане с чемпионом мира в легчайшем весе по версии WBA (Super) Жанатом Жакияновым (27-1, 18 KO). Об этом в интервью AllFight.ru сообщил ее менеджер Сергей Завилеский.



- Каковы планы Шариповой по завоеванию титула чемпионки мира?

- Сейчас мы работаем над организацией крупного вечера единоборств в Астане. В данный момент я жду подтверждения даты от представителей велотрека “Сарыарка”. 15 и 22 июля эта аренда занята, поэтому рассчитываем на 29 июля.



Достигнута договоренность с Ержаном Залиловым (7-0-1, 2 КО), который на этом вечере будет проводить бой за титул WBC International Silver. Сама же Фируза должна уже выйти на бой за титул чемпионки мира по версии WBC. Также направлено предложение о проведении боя менеджеру Жаната Жакиянова Филиппу Фондю об участии в этом вечере бокса. Ждем ответа, - сказал Завилейский.



- Как продвигаются переговоры?

- Очень тяжело проходят переговоры, поэтому организация продвигается не настолько быстро, как нам бы этого хотелось.



- Будут ли в этом как-то участвовать организаторы выставки EXPO?

- Нам бы этого очень хотелось, но пока переговоров с организаторами EXPO не проводилось. В ближайшее время я планирую обсудить этот вопрос с представителями выставки и надеюсь, что они тоже окажут нам максимальное содействие в проведении этого мероприятия. А со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы это событие стало значимым мероприятием для EXPO и украсило его.



Мы планируем организовать беспрецедентную рекламную кампанию, очень хорошую телевизионную картинку и постараемся сделать этот вечер единоборств в Астане максимально ярким и запоминающимся как для болельщиков на трибунах, так и для телезрителей.



Ранее Жакиянов сообщил, что ведет переговоры с EXPO-2017 о проведении боя в рамках мировой выставки в Астане. Этот вечер бокса может пройти в сентябре.