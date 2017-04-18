Даже сорванный бой с Сондерсом не испортил хорошего имиджа Головкина - британский журналист

Следующим соперником казахстанца называется мексиканец Сауль "Канело" Альварес.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта badculture.net
Британский журналист Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что хороший имидж чемпиона мира по версиям WBA(Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе Геннадия Головкина позволит ему найти достойного соперника даже в случае отказа мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
"Честно говоря, я не уверен, что бой с "Канело" состоится. Если в последний момент сделка сорвется, то Головкину срочно придется искать замену. Хотя проблем с подбором соперника у него нет. Уже сейчас желающих подраться с ним хватает.
Поединки с Рамиресом и Котто или даже реванш с Джейкобсом будут конкурентными. Однако если "Канело" в очередной раз уклонится от боя, то его фанаты перестанут его уважать. А у Головкина с этим все в порядке.
Сейчас у него хороший имидж, и даже сорванный бой с Сондерсом не испортил его. Смотреть его бои - одно удовольствие. Я с нетерпением жду его следующий поединок", - отметил Смит.
Отметим, что промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя заявил, что с нетерпением ждет 7 мая, чтобы начать раскрутку боя с Головкиным. Днем ранее "Канело" встретится с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Этот бой пройдет в Лас-Вегасе в рамках промежуточного веса 164,5 фунта.
Ранее Альварес официально объявил, что после этого поединка он останется в среднем весе, где выступает Головкин.
Напомним, последний бой Головкина прошел 18 марта, когда он в Нью-Йорке защитил свои титулы в поединке с "регулярным" чемпионом WBA Дэниэлом Джейкобсом.
"Честно говоря, я не уверен, что бой с "Канело" состоится. Если в последний момент сделка сорвется, то Головкину срочно придется искать замену. Хотя проблем с подбором соперника у него нет. Уже сейчас желающих подраться с ним хватает.
Поединки с Рамиресом и Котто или даже реванш с Джейкобсом будут конкурентными. Однако если "Канело" в очередной раз уклонится от боя, то его фанаты перестанут его уважать. А у Головкина с этим все в порядке.
Сейчас у него хороший имидж, и даже сорванный бой с Сондерсом не испортил его. Смотреть его бои - одно удовольствие. Я с нетерпением жду его следующий поединок", - отметил Смит.
Отметим, что промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя заявил, что с нетерпением ждет 7 мая, чтобы начать раскрутку боя с Головкиным. Днем ранее "Канело" встретится с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Этот бой пройдет в Лас-Вегасе в рамках промежуточного веса 164,5 фунта.
Ранее Альварес официально объявил, что после этого поединка он останется в среднем весе, где выступает Головкин.
Напомним, последний бой Головкина прошел 18 марта, когда он в Нью-Йорке защитил свои титулы в поединке с "регулярным" чемпионом WBA Дэниэлом Джейкобсом.