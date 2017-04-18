Де Ла Хойя заявил об отсутствии связи между переходом "Канело" в средний вес и боем Головкина с Джейкобсом

Последний бой GGG не впечатлил многих фанатов и экспертов.
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Оскар Де Ла Хойя. Фото с сайта boxing.ru
Владелец промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО), Оскар Де Ла Хойя заявил, что последний бой казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) никак не связан с переходом его подопечного в средний дивизион.
Головкин 18 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО). Однако выступление казахстанца не впечатлило многих фанатов и экспертов, которые связали это с тем, что GGG постарел и замедлился.
Вскоре после этого "Канело" официально объявил, что после предстоящего 6 мая боя с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим он перейдет в средний вес, где и выступает Головкин. Стороны продолжают вести переговоры о поединке в сентябре.
"Мне нечего сказать по поводу сомневающихся. Это не имеет никакого отношения к последнему бою Головкина. Triple G дрался с хорошо подготовленным Джейкобсом, который проделал феноменальную работу, но он тут ни при чем. У меня всегда был план, согласно которому "Канело" будет выступать в 160 фунтах, останется в этом весе и будет доминировать в нем. И теперь время пришло. Но это не имеет никакого отношения к Джейкобсу. Я скажу, что после этого года или в течение его "Канело" станет королем pound-for-pound", - цитирует Де Ла Хойю Boxingnews24.com.
Головкин 18 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО). Однако выступление казахстанца не впечатлило многих фанатов и экспертов, которые связали это с тем, что GGG постарел и замедлился.
Вскоре после этого "Канело" официально объявил, что после предстоящего 6 мая боя с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим он перейдет в средний вес, где и выступает Головкин. Стороны продолжают вести переговоры о поединке в сентябре.
"Мне нечего сказать по поводу сомневающихся. Это не имеет никакого отношения к последнему бою Головкина. Triple G дрался с хорошо подготовленным Джейкобсом, который проделал феноменальную работу, но он тут ни при чем. У меня всегда был план, согласно которому "Канело" будет выступать в 160 фунтах, останется в этом весе и будет доминировать в нем. И теперь время пришло. Но это не имеет никакого отношения к Джейкобсу. Я скажу, что после этого года или в течение его "Канело" станет королем pound-for-pound", - цитирует Де Ла Хойю Boxingnews24.com.