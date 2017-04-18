Я жду 7 мая, чтобы мы могли запустить "поезд" по раскрутке боя с Головкиным - промоутер "Канело"

За день до этого мексиканцу предстоит поединок с Чавесом-младшим.
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Сауль Альварес и Оскар Де Ла Хойя. Фото с сайта Boxing News
Промоутер чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя рассказал о ситуации в переговорах по сентябрьскому бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории.
"2017 год будет по-настоящему захватывающим и большим для бокса, и я рад, что мы можем внести в это свой вклад, устраивая значимые поединки. Все зависит от переговоров, вот и все. Мы ждем 6 мая. Я жду, когда наступит 7 мая, чтобы мы могли запустить "поезд" по раскрутке боя с Головкиным. Так что "Канело" должен победить и сделать это впечатляюще", - цитирует Де Ла Хойю Boxingnews24.com.
На 6 мая у "Канело" намечен бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет в Лас-Вегасе в рамках промежуточного веса 164,5 фунта.
Ранее Альварес официально объявил, что после этого поединка он останется в среднем весе, где выступает Головкин. При этом Де Ла Хойя заявил об отсутствии связи между переходом "Канело" и последним боем казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
"2017 год будет по-настоящему захватывающим и большим для бокса, и я рад, что мы можем внести в это свой вклад, устраивая значимые поединки. Все зависит от переговоров, вот и все. Мы ждем 6 мая. Я жду, когда наступит 7 мая, чтобы мы могли запустить "поезд" по раскрутке боя с Головкиным. Так что "Канело" должен победить и сделать это впечатляюще", - цитирует Де Ла Хойю Boxingnews24.com.
На 6 мая у "Канело" намечен бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет в Лас-Вегасе в рамках промежуточного веса 164,5 фунта.
Ранее Альварес официально объявил, что после этого поединка он останется в среднем весе, где выступает Головкин. При этом Де Ла Хойя заявил об отсутствии связи между переходом "Канело" и последним боем казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом.