Стало известно точное время начала боя Каната Ислама с Робсоном Ассисом

Поединок пройдет уже в ближайшие выходные.
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17 февраля казахстанский боксер Канат Ислам проведет поединок против бразильца Робсона Ассиса, сообщает корреспондент Vesti.kz. Бой обладателя титулов WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе состоится в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США).
Как уже сообщалось ранее, в прямом эфире его покажут телеканалы "Казахстан" и KazSport. По казахстанскому времени поединок пройдет утром 18 февраля. По информации пресс-службы телеканала, начало трансляции запланировано на 07:55 по времени Астаны.
Стоит отметить, что в главном бою этого боксерского шоу экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 48-летний американец Рой Джонс-младший встретится со своим 46-летним соотечественником Бобби Гунном. Боксеры разыграют вакантный пояс чемпиона мира по версии WBF (World Boxing Foundation) в первом тяжелом весе.
Напомним, что казахстанский боксер-профессионал уже завершил подготовку к поединку с бразильцем. Последние занятия Ислама прошли в Филадельфии. Завтра соперники примут участие в предматчевой пресс-конференции.
Узнать подробнее о том, кто такой Робсон Ассис, можно здесь. А прочитать о том, зачем Канату Исламу бой с бразильцем, в этой новости.