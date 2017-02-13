Канат Ислам завершил подготовку к бою с Робсеном Ассисом

Его поединок состоится 17 февраля в США.
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Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (22-0-0, 18 КО) завершил подготовку к поединку с бразильцем Робсеном Ассисом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последние занятия Ислама прошли в Филадельфии. Представитель боксера сообщил, что спортсмен в хорошей форме, уложился в свой вес и полностью готов к поединку.
Между тем, соперник Ислама уже прибыл в Уилмингтон из Бразилии. Завтра соперники примут участие в предматчевой пресс-конференции.
Напомним, что в прямом эфире этот поединок будет транслироваться на телеканалах "Казахстан" и KazSport (по казахстанскому времени он пройдет утром 18 февраля).
Добавим, что в главном бою этого боксерского шоу экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 48-летний американец Рой Джонс-младший встретится со своим 46-летним соотечественником Бобби Гунном. Боксеры разыграют вакантный пояс чемпиона мира по версии WBF (World Boxing Foundation) в первом тяжелом весе.