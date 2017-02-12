Дэн Рафаэль допустил вероятность боя Головкин - Сондерс этим летом

Для объединения титулов GGG не хватает как раз пояса WBO, который принадлежит британцу.
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Коллаж с сайта Round By Round Boxing
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) может провести объединительный бой с обладателем пояса WBO в этой же категории британцем Билли Джо Сандерсом (24-0, 12 КО) этим летом.
Ранее его коллега латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза сообщил, что бой Головкин - Сондерс планируется на 10 июня. Причем пройдет он в Казахстане.
"Если Головкин побьет Джейкобса, то это возможно, что он проведет бой с Сондерсом для объединения всех титулов. Я надеюсь, затем Головкин вернется в сентябре", - отметил Рафаэль.
В пользу того, что бой Головкина и Сондерса может состояться летом, говорит тот факт, что WBO разрешила своему чемпиону не проводить обязательную защиту в пользу "более значимого поединка". Стало известно, что британец согласился заплатить обязательному претенденту из Грузии Автандилу Хурцидзе, чтобы тот повременил с притязаниями на чемпионский пояс.
При этом еще начале января американские СМИ сообщили о договоренности между Головкиным и Сондерсом по поводу боя в Казахстане летом, однако они были опровергнуты.
В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании. Позже промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что находится на связи со своим британским коллегой Фрэнком Уорреном.
Сам Головкин не раз говорил, что его главная цель - это объединение всех титулов в среднем весе, и для ее осуществления ему не хватает пояса WBO, который принадлежит Сондерсу.
Отметим, что на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина запланирована обязательная защита. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
Ранее его коллега латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза сообщил, что бой Головкин - Сондерс планируется на 10 июня. Причем пройдет он в Казахстане.
"Если Головкин побьет Джейкобса, то это возможно, что он проведет бой с Сондерсом для объединения всех титулов. Я надеюсь, затем Головкин вернется в сентябре", - отметил Рафаэль.
В пользу того, что бой Головкина и Сондерса может состояться летом, говорит тот факт, что WBO разрешила своему чемпиону не проводить обязательную защиту в пользу "более значимого поединка". Стало известно, что британец согласился заплатить обязательному претенденту из Грузии Автандилу Хурцидзе, чтобы тот повременил с притязаниями на чемпионский пояс.
При этом еще начале января американские СМИ сообщили о договоренности между Головкиным и Сондерсом по поводу боя в Казахстане летом, однако они были опровергнуты.
В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании. Позже промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что находится на связи со своим британским коллегой Фрэнком Уорреном.
Сам Головкин не раз говорил, что его главная цель - это объединение всех титулов в среднем весе, и для ее осуществления ему не хватает пояса WBO, который принадлежит Сондерсу.
Отметим, что на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина запланирована обязательная защита. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).