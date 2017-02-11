Никто всерьез не рассматривал Жакиянова, но этой победой он громко заявил о себе - журналист

Казахстанский боксер выиграл чемпионские титулы WBA (Super) и IBO.
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Комментатор и журналист Армандо Мендоза прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27-1, 18 КО) в поединке за звание чемпиона мира версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе против американца Роуши Уоррена.
- Это настоящая сенсация. Я не ожидал такого исхода, думаю никто не ожидал. Я рад, что судьи приняли справедливое решение, ведь хозяевам частенько дописывают очки, - отметил Мендоза.
- Вы слышали, что Жакиянов получил всего лишь 30 тысяч долларов за бой.
- Я думаю, что сейчас гонорар не самое главное для казахстанца. Уверен, подбирая Жакиянова сторона Уоррена думала, что победа будет малой кровью. Никто всерьез не рассматривал казахстанца. Бой прошел по сценарию голливудского фильма, Жакиянов был в нокдауне, но показал характер и победил Уоррена. Благодаря этой победе, он громко заявил о себе.
- Какие перспективы для казахстанца открывает эта победа?
- Я считаю, что нужно провести реванш. Он будет гораздо интереснее. Американец приложит все усилия, чтобы реабилитироваться. Если казахстанский боксер сможет выдержать повторный экзамен, то сможет диктовать свои условия в этом дивизионе.
Напомним в поединке, который прошел в Толедо (США), Жакиянов отобрал пояса у американца Роуши Уоррена. Видео боя можно посмотреть здесь. Благодаря победе Жакиянов поднялся на второе место в рейтинге казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии авторитетного портала Boxrec.com.