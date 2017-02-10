Мы потихоньку маринуем ДиГейла, слышите запах? - Крис Юбенк-старший

В феврале британец завоевал титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.
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Крис Юбенк-старший и сын. Фото с сайта theguardian.com
Крис Юбенк-старший считает, что наилучший вариант продолжения карьеры сына будет бой в суперсреднем весе против тамошнего чемпиона IBF и земляка Джеймса ДиГейла, сообщает vRINGe.com.
"Мы хотим вернуться в ринг где-то в апреле, - сказал отец-тренер. - Если получится сделать бой с ДиГейлом, то с ним и подеремся. Если Джеймс не будет готов к апрелю, ничего страшного. Подождем. Дадим ему несколько дополнительных недель. Но он не отвертится. Мы его потихоньку маринуем, слышите запах?"
Напомним, что 4 февраля 2017 года Юбенк-младший победил австралийского боксера Ренолда Кинлэна и завоевал титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.