Бой Мэнни Пакьяо с австралийцем Джеффом Хорном пройдет в ОАЭ

Поединок состоится 23 апреля 2017 года.
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Фото с сайта sport.bigmir.net
Бой между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном состоится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает "Чемпионат.com".
Об этом рассказал консультант Пакьяо Майкл Конч. "Нам потребовалось время, чтобы прийти к согласию. Была определенная путаница, где именно состоится бой. Мы подписали контракт, поединок 100 процентов состоится в ОАЭ. Я приношу извинения за слова Арума правительству Австралии и болельщикам этой страны из-за путаницы, которая получилась вокруг боя", - приводит слова Конча BoxingScene.
Напомним, что ранее вероятным местом проведения назывался австралийский Брисбен. Поединок состоится 23 апреля 2017 года.