Все, что у Сондерса есть, - это победа надо мной, в этом вся его карьера - Крис Юбенк-младший

Боксеры встречались в ноябре 2014 года.
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Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британский боксер Крис Юбенк-младший заявил о том, что все, что у его соотечественника Билли Джо Сондерса есть, - это победа над ним и в этом вся его карьера, сообщает vRINGe.com.
"Сондерс жаждет чего-то более крупного: сейчас сколько у него фанов? 300 человек на боях, которые проходят в ТРЦ? Он должен выйти против меня снова, мы все хотим, чтобы состоялся реванш. Без меня у него так ничего и не будет. Все, что у него есть, - это победа надо мной, в этом вся его карьера. Мне следует исправить это", - заявил Sky Sports Крис Юбенк-младший.
Напомним, что боксеры встречались в ноябре 2014 года и тогда Сондерс одержал победу. После этого ему удалось завоевать титул WBO в среднем весе, которым он в данный момент и владеет.