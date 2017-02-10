Даст ли Жакиянов реванш Уоррену? Почему бы и нет? - Рикки Хаттон

Казахстанец победил в первом бою, отобрав у соперника чемпионские пояса.
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Фото из твиттера Рикки Хаттона
Британец Рикки Хаттон, который является тренером казахстанского боксера Жаната Жакиянова, рассказал о возможном реванше своего подопечного с Роуши Уорреном.
Вчера, 11 февраля, Жакиянов в США завоевал титулы WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. В первом раунде боя против Уоррена казахстанец дважды побывал в нокдауне, но затем переломил ход поединка.
"Да, мы были удивлены двумя нокдаунами в первом раунде. Я напомнил Жанату, что ему не стоит пытаться переиграть Уоррена, нужно устроить драку. Жанат сделал это очень здорово. Уоррен расстроен, потому что считает себя победителем. Это такой тип боя, в котором проигравший всегда будет считать решение судей несправедливым.
Реванш? Почему бы и нет? И не только потому, что поединок был близким, а и потому, что их поединок был зрелищным", - приводит слова Хаттона "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene
Подробнее о карьере и жизни Жаната Жакиянова вы можете прочитать здесь.
Вчера, 11 февраля, Жакиянов в США завоевал титулы WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. В первом раунде боя против Уоррена казахстанец дважды побывал в нокдауне, но затем переломил ход поединка.
"Да, мы были удивлены двумя нокдаунами в первом раунде. Я напомнил Жанату, что ему не стоит пытаться переиграть Уоррена, нужно устроить драку. Жанат сделал это очень здорово. Уоррен расстроен, потому что считает себя победителем. Это такой тип боя, в котором проигравший всегда будет считать решение судей несправедливым.
Реванш? Почему бы и нет? И не только потому, что поединок был близким, а и потому, что их поединок был зрелищным", - приводит слова Хаттона "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene
Подробнее о карьере и жизни Жаната Жакиянова вы можете прочитать здесь.