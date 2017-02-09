Сильный, стойкий, недооцененный. Жанат Жакиянов - новый чемпион мира в легчайшем весе

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Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
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Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
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Динамо-Казань-2 Акжайык 4:6
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Костанай 0:3
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Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Мангыстау Женис-Есиль СК (фарм) 3:1
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Кайсар Алтай-2 3:0
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:0
Жетысу-Жастар Тараз-2 1:3
ТНК «Казхром-2» Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Актобе 0:3
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
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Таиланд Казахстан 0:3
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:2
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
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Кукушкин Ммо 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Секулич, Эрикссон Белинский, Евсеев 2:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 64:79
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Барс Каспий-2 103:40
Барсы Атырау-2 Иртыш 81:65
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Астана Железничар 19:00
Атырау Чихура 20:00
Тобол (U-21) Динамо-мол М 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Иртыш Астана 17:00
Кулагер Номад 17:00
Алматы Бейбарыс 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 18:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Япония 1:1
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 1:0
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
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Атлетико М Сельта 01:45
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Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Балмазуйвароши 14:30
Астана Железничар 19:00
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Атырау Чихура 20:00
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Тобол Оренбург
Шахтер Заря Лг
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Бавария Арсенал 01:45
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Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
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Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
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Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
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Иртыш Астана 17:00
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Алматы Бейбарыс 17:00
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Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад 17:00
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Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
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Алтай Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 16:00
Павлодар Атырау 18:00
Тараз ТНК "Казхром" 14:00
Есиль СК Павлодар 16:00
Буревестник-Алматы Алтай 18:00
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
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СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
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Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km)
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km)
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик
Акжайык Никельщик
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
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Китай Казахстан 06:00
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Казахстан Китай 10:30
Япония Катар 10:30
Япония Катар 15:00
Южная Корея Казахстан 15:00
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Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Сильный, стойкий, недооцененный. Жанат Жакиянов - новый чемпион мира в легчайшем весе

Казахстанец завоевал чемпионские титулы по версиям WBA (Super) и IBO.

Тим Роман Тим Роман

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18 Комментариев
Фото с официального Твиттера Рикки Хаттона
Фото с официального Твиттера Рикки Хаттона

Сегодня, 11 февраля, в карьере казахстанского боксера Жаната Жакиянова случилось самое главное событие. В поединке против американца Роуши Уоррена он стал чемпионом мира в двух версиях легчайшего веса. Ради титулов Жанат проделал длинный путь, а в мировом боксе его было трудно назвать заметной фигурой. Несколько слов о новоявленном чемпионе в материале Vesti.kz.

Дебют Жакиянова на профи-ринге случился в августе 2007 года. В своем первом поединке он победил соотечественника Наби Кадырова. С этого момента и начался его путь в мировом боксе.

В течение следующего года Жанат провел сразу пять боев, среди которых один завершился для него поражением. В России, 4 октября 2008-го, Жакиянов проиграл по решению судей таджикскому бойцу Сахибу Усарову. Кстати, тот давний проигрыш является единственным в послужном списке ZZ. На сегодняшний день его "рекордс" выглядит следующим образом: 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.



Спустя 13 поединков с момента дебюта Жакиянов вышел на первый титульный бой. В декабре 2010-го в 10-ти раундах он победил узбекского профессионала Бахыта Абдурахимова. В результате чего Жанат стал обладателем вакантного титула WBC Asian Boxing Council Continental bantamweight title.

В целом, никак нельзя сказать, что список его соперников изобилует звездными именами. Может быть поэтому Жакиянов буквально всегда находился в тени мирового бокса. И уж тем более, мало кто ставил на то, что казахстанец спустя определенное время станет чемпионом мира.



Может быть, так и случилось бы. Однако в 2013 году судьба свела его с одним из лучших боксеров своего времени - британцем Рикки Хаттоном. Тем самым, который в сумасшедшей рубке победил Константина Цзю.

Боксеры ударили по рукам, подписали контракт.  С того времени Хаттон стал тренером казахстанского боксера. Не исключено, что дружба и профессиональная связь с Рикки поспособствовала определенному росту карьеры Жакиянова. Хаттон - авторитетная фигура в мировом боксе. К тому же, имея за спиной длительное и успешное выступление на профи-ринге, британец не только обзавелся нужными связями, но и получил огромный опыт в плане закулисных моментов; наверняка он знает, где находятся нужные рычаги давления, а также Хаттон отлично разбирается в боксе.



Но самое главное, экс-чемпион мира по нескольким версиям поверил в Жакиянова, разглядел в нем будущего чемпиона мира.

"Я в очередной раз смог убедиться, что Жакиянов - боец мирового класса. У него очень тяжелые руки, убийственная ударная мощь и все время улучшающаяся техника. К сожалению, из-за поздней смены соперника Жанат в прошедшем поединке не защищал пояс WBC Eurasia Pacific, а иначе бы победа наверняка сделала его первым номером мирового рейтинга. Что ж, если он не получит статус официального претендента, мы устроим ему еще один бой, и тогда у Жакиянова появится шанс стать вторым вслед за Головкиным чемпионом из Казахстана",- с радостью рассказывал Хаттон после победы Жаната над Лерио в 2014 году.

И вот сегодня прогнозы простого и настоящего Рикки сбылись. Слова, как говорится, с делом не разошлись. А значит британец выбрал Жаната не просто так. Он уже тогда имел свой план по завоеванию поясов и был уверен в том, что все сработает. 

Жакиянова определяет не только ударная сила. Стойкость - вот что иной раз выходит на первый план в характеристике казахстанца. Сегодня не в первый раз, когда Жакиянов после нокдауна собрался и довел поединок до победы.

В проходном поединке против аргентинца Эктора Гузмана Жанат во втором раунде опробовал канвас. При этом в стартовой трехминутке Жакиянов сам отправлял соперника на настил ринга. Развязка по-своему драматического боя наступила в шестом раунде, когда ZZ нокаутировал Гузмана.



Если и сбить с ног казахстанца вполне реально, то "добить" его слишком хлопотное дело, особенно в легчайшей весовой категории. Практически к каждой встречи Жакиянов подходит в прекрасной физической форме. Выносливость, сила, настрой и другие показатели позволяют ему буквально на "характере" продолжать поединки, которые начались не самым лучшим для него образом.

И, конечно же, сила удара. Уроженец Петропавловска славится мощью, которую демонстрирует в каждой встрече на ринге. Многие эксперты отмечают этот факт. А Хаттон и вовсе в восторге от данных подопечного.

"Жанат - один из тех боксеров, который заставляет волосы встать дыбом, потому что у него есть такая мощь. В течение того времени, что я его тренирую, он с каждым днем становится все сильнее и сильнее. Жанат что-то вроде зверя, и я думаю. Жанат сделает меня очень гордым, если он выиграет титул WBA, но мы не будем останавливаться на этом",- рассказал перед боем с "Палачом" Парехо в 2015-ом Рикки Хаттон.



Было бы очень печально, если бы на деле оказалось так, что только Хаттон и верил в нашего боксера. Причем настолько искренне, что глядя на эту пару можно увидеть большую привязанностью. А эксперты и просто любители бокса в большинстве не ставили на нашего боксера. Даже здесь, в Казахстане, для многих его сегодняшняя победа стала настоящей сенсацией. Недооцененность - третье имя Жакиянова. В бою с Уорреном о Жанате говорили, будто он выбран командой американца только для того, чтобы тот защитил свои титулы. К тому же, травма казахстанца, из-за которой он не выходил долгое время на ринг и вовсе "хоронила" надежды нескольких преданных фанатов на благоприятный исход.



Но случилось то, что случилось. Жакиянов вновь продемонстрировал умение собирать силы и волю в кулак. Ближе к середине боя он освоился, выходил на ударную позицию в ближнем бою. В свою очередь Уоррен лишь "вязал" руки будущему чемпиону. К тому же, у американца был разбит нос. И активнее всего работал именно Жакиянов.



Его победа - это результат огромной работы и ответственного подхода к поединку. Было приятно смотреть, насколько искренне Жанат и Рикки радовались победе. На мгновение даже комок в горле появился - такая радость взяла за соотечественника. Не ожидал Жакиянов, не ожидали многие. Но сегодня он чемпион. 







Фото с официального Твиттера Рикки Хаттона, с сайта Kazinform.kz (3) и с группы vk.com/kazproboxing (4)

  Комментариев: 18
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Комментарии

 
 
Рауан Калдыбаев Сегодня 14:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Стангрит,Тарантин,Беленький,Валуев и т.д.,все не верили в Нашего Жаната.И они все хором,как-будто сговорились и говорили,что преимущество у Уорена.И если Жанат не нокаутирует Уорена,то и шансов у Жаната на победу нет.А у нас в Казахстане никто не сомневался в победе Жаната.Но точнее всех предсказал его брат близнец,Азамат.Он сказал :"Если во всех раундах будет побеждать явно,то судьи никуда не денутся."Так же не сомневался в нём и наш легендарный чемпион Виктор Демьяненко. Верили в него все Казахстанцы.Потому что у нас лучший бокс в мире и разбираются у нас любой мужик во дворе лучше их экспертов.Бокс в КЗ - спорт номер 1.Отдельное спасибо Рикки Хаттону.Это он разглядел в Жанате чемпиона и дал возможность взойти на олимп профи бокса.! А насчёт трипли- джия ненавижу, он трус просто, потому что уорд без боя взял за яйца Головкина.
Ответить -2
 
Marlen Zharimbetov Сегодня 15:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
Рауан Калдыбаев , согласен с тем что от Жаната никто не ожидал был кэф 5,5 когда он два раза рухнул на стиль,я рад его победе, а по поводу ГГГ ты тут не прав, каждый твой комментарии ты выливаешь ненависть к этому человеку, вопрос почему ? я понимаю если бы ГГГ унизил бы тебя, хотя это маловероятно с того что он до такого уровня опускаться не будет, лично мое мнение к тебе лишь вызывает жалость т.к твои реальные писание на портале не обоснованные, да и обосновать ты их не сможешь, потому что правды у тебя нету, как с гуся вода.
Ответить 5
 
Санек Васильев Сегодня 15:20
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 615
Marlen Zharimbetov, У меня тоже частенько промелькала мысля что Гена его когда то где то унизил. Я все понимаю, но не могу понять одно, ОТКУДА у этого недочеловека столько ненависти к Головкину?? И за что??
Ответить 0
 
Marlen Zharimbetov Сегодня 15:30
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
Санек Васильев, Вы знаете бывают разные люди, но нам посчастливилось встретить 3 ярых индивидуумов: Раушана, SOG, и ШП, я всегда читаю комментарии это ребята без обоснованных фактом только умеют писать полную чушь, правды нету, ваша правда это недолюди)
Ответить 1
 
Риззат Елюбаев Сегодня 16:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 75
Marlen Zharimbetov,sure!
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 15:26
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 615
Рауан Калдыбаев , Порой мне кажется что ты ВООБЩЕ не понимаешь о чем пишешь. Я серьезно говорю. Такой бред несешь зачастую, что даже страшно за тебя становится. Откуда столько ненависти к национальному герою Казахстана, обладателю ордена Курмет и еще множества национальных наград?? Ты же лично даже ногтя не стоишь Головкина, а все чешешь и чешешь
Ответить 0
 
Steppenwolf !!! Сегодня 14:54
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6166
!!!!
Ответить 2
 
serikjan atau Сегодня 15:16
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3034
Жанат со своей семьей - хорошая фотография. У России сейчас два действующих чемпионов мира: Лебедев и Гассиев, у
Украины тоже два: Ломаченко и Усик, из Белоруссии и Узбекистана нету ни одного. А у нас теперь три действующих
чемпиона мира: Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и несравненный, величественный, непобедимый Бейбут
Шуменов.
Ответить 1
 
Marlen Zharimbetov Сегодня 15:31
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
serikjan atau,Бейбут мой земляк я в двойне рад за его достижения.)
Ответить 0
 
Серикбай Омирбаев Сегодня 15:32
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 200
serikjan atau, непобедимый Бейбут? кажется ты это слово не туда поставил? )))
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serikjan atau Сегодня 15:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3034
Серикбай Омирбаев, ну тогда, несравненный и величественный, легендарный Бейбут Шуменов, Потому что, те слова "великий и непобедимый" употребляются только двум боксерам в нашей планете - Алиму и Сулецкому.
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Марат Галиев Сегодня 15:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 837
ZZ красавчик!!! Профи бокс в Казахстане медленно, но верно становится на ноги и это радует! В будущем чемпионов из Казахстана будет больше!
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Rassul Talapov Сегодня 15:32
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 617
Санек Васильев, на самом деле он любит Гену. Он в вк подписан на все паблики про Гену)))) и видео даже есть с Геной)) И Гена никак не мог его обидеть, потому что этот чувак на 10лет младше него)) Гена детей не обижает)))
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Рауан Калдыбаев Сегодня 15:38
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Санек ванек ты действительно далёк от бокса))) ты не понимаешь никаких ситуации в боксе!!! Эти разговоры, уорд не выдумывает. Это чистая правда. Трус должен был драться с ним и доказать что он достоен стоять в списке рядом с Али и тайсоном к сожалению команда труса вместо уорда они подписали контракт на бой с монро)) неужели бой с монро был более выгоден в фин плане? Конечно нет. Не нужно гоняться за голыми цифрами. У него и так 1000 отмазка. ( просто трус)
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serikjan atau Сегодня 16:14
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3034
Рауан Калдыбаев, ты не думай об Али и Тайсоне, ты думай о простом Майкудукском пацане, который однажды стал абсолютным чемпионом мира. Больше ни о чем не думай. Это не красивая легенда о лунном зайчике, это - трогательная правда. И еще можно думать о рыжем мальчике из Гвадалахары, который всегда выступает в своей собственной весовой категории. И еще одна легенда: о трехкратной призерше олимпиады, та девушка, действительно умела летать.
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Махамбет Абдиров Сегодня 16:18
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Рауан Калдыбаев ,Ты дурак или ....?Ты сам-то понимаешь что пишешь.За таких как ты Миры рушаться и Воины случается.Ты не казах,ты даже не человек!Не трогай Гену,никогда не говори о нем плохо ..ГГГ- наш герой и он всегда будет нашим героем!
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Nurken Amirov Сегодня 16:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 185
Российские коментаторы и сми стоят из себя знатоков бокса, а на самом деле толком то
не понимают всю кухню бокса!!!
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serikjan atau Сегодня 16:30
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3034
Nurken Amirov, Казахстан - боксерская держава. У нас даже бабушки-пенсионерки, девушки-студентки являются болельщиками, знатоками, экспертами и аналитиками бокса. В мире есть одна страна, которая по выходным дням, рано проснувшись, всей семьей и всей 17 млн-ной страной смотрят бокс. Кухню бокса можно спросить у них, а российские комментаторы - они всего лишь комментирует.
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