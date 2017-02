Сильный, стойкий, недооцененный. Жанат Жакиянов - новый чемпион мира в легчайшем весе

Сегодня, 11 февраля, в карьере казахстанского боксера Жаната Жакиянова случилось самое главное событие. В поединке против американца Роуши Уоррена он стал чемпионом мира в двух версиях легчайшего веса. Ради титулов Жанат проделал длинный путь, а в мировом боксе его было трудно назвать заметной фигурой. Несколько слов о новоявленном чемпионе в материале Vesti.kz.



Дебют Жакиянова на профи-ринге случился в августе 2007 года. В своем первом поединке он победил соотечественника Наби Кадырова. С этого момента и начался его путь в мировом боксе.



В течение следующего года Жанат провел сразу пять боев, среди которых один завершился для него поражением. В России, 4 октября 2008-го, Жакиянов проиграл по решению судей таджикскому бойцу Сахибу Усарову. Кстати, тот давний проигрыш является единственным в послужном списке ZZ. На сегодняшний день его "рекордс" выглядит следующим образом: 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.







Спустя 13 поединков с момента дебюта Жакиянов вышел на первый титульный бой. В декабре 2010-го в 10-ти раундах он победил узбекского профессионала Бахыта Абдурахимова. В результате чего Жанат стал обладателем вакантного титула WBC Asian Boxing Council Continental bantamweight title.



В целом, никак нельзя сказать, что список его соперников изобилует звездными именами. Может быть поэтому Жакиянов буквально всегда находился в тени мирового бокса. И уж тем более, мало кто ставил на то, что казахстанец спустя определенное время станет чемпионом мира.







Может быть, так и случилось бы. Однако в 2013 году судьба свела его с одним из лучших боксеров своего времени - британцем Рикки Хаттоном. Тем самым, который в сумасшедшей рубке победил Константина Цзю.



Боксеры ударили по рукам, подписали контракт. С того времени Хаттон стал тренером казахстанского боксера. Не исключено, что дружба и профессиональная связь с Рикки поспособствовала определенному росту карьеры Жакиянова. Хаттон - авторитетная фигура в мировом боксе. К тому же, имея за спиной длительное и успешное выступление на профи-ринге, британец не только обзавелся нужными связями, но и получил огромный опыт в плане закулисных моментов; наверняка он знает, где находятся нужные рычаги давления, а также Хаттон отлично разбирается в боксе.







Но самое главное, экс-чемпион мира по нескольким версиям поверил в Жакиянова, разглядел в нем будущего чемпиона мира.



"Я в очередной раз смог убедиться, что Жакиянов - боец мирового класса. У него очень тяжелые руки, убийственная ударная мощь и все время улучшающаяся техника. К сожалению, из-за поздней смены соперника Жанат в прошедшем поединке не защищал пояс WBC Eurasia Pacific, а иначе бы победа наверняка сделала его первым номером мирового рейтинга. Что ж, если он не получит статус официального претендента, мы устроим ему еще один бой, и тогда у Жакиянова появится шанс стать вторым вслед за Головкиным чемпионом из Казахстана",- с радостью рассказывал Хаттон после победы Жаната над Лерио в 2014 году.



И вот сегодня прогнозы простого и настоящего Рикки сбылись. Слова, как говорится, с делом не разошлись. А значит британец выбрал Жаната не просто так. Он уже тогда имел свой план по завоеванию поясов и был уверен в том, что все сработает.



Жакиянова определяет не только ударная сила. Стойкость - вот что иной раз выходит на первый план в характеристике казахстанца. Сегодня не в первый раз, когда Жакиянов после нокдауна собрался и довел поединок до победы.



В проходном поединке против аргентинца Эктора Гузмана Жанат во втором раунде опробовал канвас. При этом в стартовой трехминутке Жакиянов сам отправлял соперника на настил ринга. Развязка по-своему драматического боя наступила в шестом раунде, когда ZZ нокаутировал Гузмана.







Если и сбить с ног казахстанца вполне реально, то "добить" его слишком хлопотное дело, особенно в легчайшей весовой категории. Практически к каждой встречи Жакиянов подходит в прекрасной физической форме. Выносливость, сила, настрой и другие показатели позволяют ему буквально на "характере" продолжать поединки, которые начались не самым лучшим для него образом.



И, конечно же, сила удара. Уроженец Петропавловска славится мощью, которую демонстрирует в каждой встрече на ринге. Многие эксперты отмечают этот факт. А Хаттон и вовсе в восторге от данных подопечного.



"Жанат - один из тех боксеров, который заставляет волосы встать дыбом, потому что у него есть такая мощь. В течение того времени, что я его тренирую, он с каждым днем становится все сильнее и сильнее. Жанат что-то вроде зверя, и я думаю. Жанат сделает меня очень гордым, если он выиграет титул WBA, но мы не будем останавливаться на этом",- рассказал перед боем с "Палачом" Парехо в 2015-ом Рикки Хаттон.







Было бы очень печально, если бы на деле оказалось так, что только Хаттон и верил в нашего боксера. Причем настолько искренне, что глядя на эту пару можно увидеть большую привязанностью. А эксперты и просто любители бокса в большинстве не ставили на нашего боксера. Даже здесь, в Казахстане, для многих его сегодняшняя победа стала настоящей сенсацией. Недооцененность - третье имя Жакиянова. В бою с Уорреном о Жанате говорили, будто он выбран командой американца только для того, чтобы тот защитил свои титулы. К тому же, травма казахстанца, из-за которой он не выходил долгое время на ринг и вовсе "хоронила" надежды нескольких преданных фанатов на благоприятный исход.







Но случилось то, что случилось. Жакиянов вновь продемонстрировал умение собирать силы и волю в кулак. Ближе к середине боя он освоился, выходил на ударную позицию в ближнем бою. В свою очередь Уоррен лишь "вязал" руки будущему чемпиону. К тому же, у американца был разбит нос. И активнее всего работал именно Жакиянов.







Его победа - это результат огромной работы и ответственного подхода к поединку. Было приятно смотреть, насколько искренне Жанат и Рикки радовались победе. На мгновение даже комок в горле появился - такая радость взяла за соотечественника. Не ожидал Жакиянов, не ожидали многие. Но сегодня он чемпион.





He's only gone & done it. Been with me years. Couldn't be prouder.x pic.twitter.com/c0oFbLVsT1