Головкин победит Альвареса, потому что он монстр! - Василий Ломаченко

Украинский боксер высказался о потенциальном бое GGG.
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Украинский боксер Василий Ломаченко поделился своим мнением о победителе возможного противостояния между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает EsNews.
- "Канело" - GGG. Кто победит?
- Я думаю, GGG.
- Почему?
- Потому что он монстр!
Напомним, Головкин и Альварес ведут переговоры с прошлого года, но никак не могут согласовать финансовые условия. В частности, промоутеры "Канело" предложили казахстанцу за бой фиксированный гонорар с восьмизначной суммой (ранее сообщалось о 15 миллионах долларов), однако команда Головкина рассчитывает получить процент от общего дохода с боя. По последним данным, сторона GGG предложила мексиканцам разделить доход пополам.