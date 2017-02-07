Нужен - не нужен, будет - не будет. Разбор последних "верняков" на роль следующего соперника Головкина

Казахстанский боксер выйдет на ринг 18 марта.

Когда ты находишься в ранге чемпиона мира по боксу, от тебя ждут не только новых побед. Одну из главных интриг составляет подбор следующего соперника. Немало слухов сопровождают период от конца последнего поединка до официального объявления имени визави. Не лишен этого и казахстанец Геннадий Головкин, с которым хотят выйти в ринг все подряд, а очередь "следующих" уже непростительно велика. Vesti.kz рассмотрели несколько последних случаев потенциальных "верняков".



Нет, британца Билли Джо Сондерса в нашем списке не будет. Друг Тайсона Фьюри сейчас занят совсем другими проблемами. Для тех, кто не знает или забыл, - боксера обязали драться с претендентом. А это никак не входило в "грандиозные" планы хитреца.



Крис Юбенк-младший



Семья с многолетней боксерской историей в очередной раз в центре внимания. Эпопея с подписанием Криса на бой длится уже не один месяц. А ведь именно по их вине в прошлом году поединок с GGG не состоялся. Команда казахстанца решила впредь не связываться с ними и не тратить время и переключилась на других боксеров. Однако до сегодняшнего дня Юбенки не умолкают в попытках все-таки заполучить этот бой. Не дождавшись весны, "обострение" случилось после победы Юбенка-младшего над австралийцем Ренольдом Куинланом. Воодушевившись досрочной викторией и поверив в себя, отец с сыном принялись за старое с новыми силами, не стесняясь в выражениях. Особенно интересно звучит высказывание старшего представителя пары - "зажарить Головкина живьем". Провокация, конечно. Слабо верится, что они всерьез положительно оценивают шансы Криса в бою против Геннадия. Отмечалось даже, что вот-вот начнутся переговоры.



Как бы то ни было, в качестве возможного соперника на лето его можно рассматривать. При всем пафосе в социальных сетях, как боксер он из-себя тоже кое-что представляет. Просмотрев его поединки, можно выделить основные параметры.







Юбенк-младший - крепкий физически. Вряд ли он сможет "развалиться" в начальных раундах. Он действует разнообразно, при этом обладая высоким уровнем выносливости. Крис прекрасно может бить сериями и умело клинчевать, что делает его хорошим соперником в ближнем бою. Головкину, который любит сохранять дистанцию, это может доставить массу проблем. Конечно же, с учетом того, что Юбенк сумеет навязать свой стиль и не пропустит плотный удар (ставим на то, что британцу это не удастся).



Сам Крис похвастаться нокаутирующим ударом не может. Однако взвинчивать темп, проводить минутные серии, атаковать тело соперника, бить издали, чередовать свои атаки - может, умеет, практикует.



Attention! Самая большая опасность для GGG кроется не в ринге, а до него. Трудно склонить семью к подписанию контракта. Возможна пустая трата времени.



Энди Ли



Cовсем недавно промоутер Головкина Том Леффлер озвучил, что готов обсудить контракт с командой Энди Ли. Да, Ли вызывает симпатию как боксер. Но, положа руку на сердце, видеть его в качестве следующего соперника не хотелось бы.



По нашему мнению, этот бой не принес бы GGG ни денег, ни славы, ни тем более поясов. При этом, глядя на смелость и поведение Энди, невольно вспоминается его потеря пояса WBO (преемником стал Сондерс). Сохрани он тогда титул, абсолютное чемпионство было бы не за горами.







На сегодняшний день Ли - легкопроходимый вариант. Он не дрался с 2015 года (с того момента он впервые выйдет на ринг в андеркарте Головкин - Джейкобс). О больших кондициях и готовности Энди говорить не стоит. Без постоянной практики трудно быть всегда на высоте. Наглядный и недавний пример - Николас Уолтерс в бою с Василием Ломаченко.



Нельзя согласиться с фразой "для боя в Астане и Ли сойдет". Как раз для битвы на Родине нужен серьезный боксер. Фанаты и любители бокса в Казахстане явно заслужили конкурентного поединка, который могли бы увидеть своими глазами.



Наверняка у Леффлера есть планы получше. Как известно, такие вещи хранятся в секрете, пока информация не просочится в массы. И будем надеяться, что история с Энди Ли - это "респект" от команды GGG.



Флойд Мейвезер-младший



Наконец, самый свежий "вброс". Или, наоборот, инсайд. Трудно определиться с точной формулировкой. С одной стороны - приближенный к американцу человек, к тому же являющийся другом Мейвезера, с другой - нереальные условия проведения. Конкретно речь про весовую категорию.



Сомнительно, что Головкин согласился на снижение почти на десять фунтов. "Большая сушка" не пойдет ему на пользу, а также лишит кондиций и уровня физических показателей. Выходить заведомо проигравшим - не прерогатива Головкина.



Тем более, что сам Геннадий, когда заходила речь об американском боксере, говорил, что готов спуститься в 154 фунта. Поэтому слова актера пока выглядят весьма неестественно.







Да, драка с Флойдом вызвала бы огромный резонанс. Тут все: деньги, внимание, интерес и так далее. Вряд ли повторилась бы история Мейвезер - Пакьяо, но на "бой года" событие бы претендовало.



Также считаем, что в случае реального предложения GGG вряд ли бы отказался от такой возможности.



Возможности Мейвезера-младшего в ринге известны практически всем. Было бы лишним рассказывать о них. Резюмируя, можно отметить, что да, такой бой нужен, но нет, сейчас это нереально. Особенно на лето. Слишком мало времени на раскрутку.



Добавим, что ближайший поединок Головкин проведет уже 18 марта в Нью-Йорке. В качестве соперника выступит американец Дэниэл Джейкобс.



Фото с сайтов ibtimes.co.uk (1), irishmirror.ie (2), skysports.com (3)