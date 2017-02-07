Близкий друг Мейвезера-младшего раскрыл дату и другие подробности боя с Головкиным

Ранее он официально анонсировал их поединок.
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Фото с сайта fightsaga.com
Известный голливудский актер Кит Миддлбрук в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, когда и где состоится бой экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего (49-0, 26 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
Ранее Миддлбрук "официально" анонсировал этот поединок в своем твиттере. По его информации, боксеры встретятся на ринге этим летом в США.
- Дело сделано. Очень скоро вы услышите об этом в новостях. Главное, помните, первым вам об этом сообщил Кит Миддлбрук. Вы можете цитировать меня: "Флойд против GGG в июне 2017 года в Лас-Вегасе", - отметил Миддлбрук.
- В какой весовой категории состоится поединок?
- В 149 фунтов. Головкин должен спуститься еще на 10 фунтов.
- Кто победит?
- Флойд победит, потому что он комфортно себя чувствует в весовой категории 149 фунтов. Он планирует свои поединки лучше любого другого бойца. Его психология мысленной репетиции дает ему колоссальное преимущество. Флойд спокойно победит безрассудного Головкина.
По словам Миддлбрука, он дружит с Мейвезером-младшим уже больше девяти лет. Он профессиональный актер, который снимался в нескольких сериалах. Также на его счету работы в 35 фильмах, в числе которых "Железный человек 2", "Человек, который изменил все", "Очень плохая училка", "Трансформеры 3".
Ранее Мейвезер-младший сообщал, что может встретиться с GGG, если казахстанец сперва победит Андре Уорда, владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Между тем команда казахстанского боксера ранее отмечала, что согласна провести бой с Мейвезером-младшим в весовой категории 154 фунта.
Напомним, в декабре американец выложил видео с тренировок, где показал на весах 160 фунтов, намекнув на весовую категорию, в которой выступает Головкин.
Ранее Миддлбрук "официально" анонсировал этот поединок в своем твиттере. По его информации, боксеры встретятся на ринге этим летом в США.
- Дело сделано. Очень скоро вы услышите об этом в новостях. Главное, помните, первым вам об этом сообщил Кит Миддлбрук. Вы можете цитировать меня: "Флойд против GGG в июне 2017 года в Лас-Вегасе", - отметил Миддлбрук.
- В какой весовой категории состоится поединок?
- В 149 фунтов. Головкин должен спуститься еще на 10 фунтов.
- Кто победит?
- Флойд победит, потому что он комфортно себя чувствует в весовой категории 149 фунтов. Он планирует свои поединки лучше любого другого бойца. Его психология мысленной репетиции дает ему колоссальное преимущество. Флойд спокойно победит безрассудного Головкина.
I'm OFFICIALLY ANNOUNCING @FloydMayweather will be fighting @GGGBoxing You heard here First @TMZ @TMZSportsNews #Boxing pic.twitter.com/maIU126dRB— Keith Middlebrook (@4kmiddlebrook) 9 февраля 2017 г.
По словам Миддлбрука, он дружит с Мейвезером-младшим уже больше девяти лет. Он профессиональный актер, который снимался в нескольких сериалах. Также на его счету работы в 35 фильмах, в числе которых "Железный человек 2", "Человек, который изменил все", "Очень плохая училка", "Трансформеры 3".
Ранее Мейвезер-младший сообщал, что может встретиться с GGG, если казахстанец сперва победит Андре Уорда, владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Между тем команда казахстанского боксера ранее отмечала, что согласна провести бой с Мейвезером-младшим в весовой категории 154 фунта.
Напомним, в декабре американец выложил видео с тренировок, где показал на весах 160 фунтов, намекнув на весовую категорию, в которой выступает Головкин.