Близкий друг Мейвезера-младшего раскрыл дату и другие подробности боя с Головкиным

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Результаты
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 4:0
Кротоне Ювентус 0:2
Болонья Милан 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Сорокшар 2:0
Кайрат Младость Добой 1:2
Иртыш Нефтехимик 2:3
Навбахор Махтаарал 3:1
Актобе (U-21) Астана (U-21) 1:2
ЦСКА Ал Каспий 1:3
Астана (U-21) Актобе (U-21) 0:0
Атырау Оренбург 0:2
Тобол Силекс 1:2
Ордабасы Подбрезова 0:2
Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Астана Александрия 2:2
Кайрат Сплит РНК 0:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Окжетпес Заря Бл 1:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 10:2
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Торпедо НН 4:2
Динамо Мн Витязь 4:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 0:3
Алтай-Торпедо Бейбарыс 1:6
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:0
США (студенческая) Китай (студенческая) 3:0
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 1:4
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Куаныш и К Костанай 3:1
Дворец школьников Казыгурт 3:1
Грация-KZ Куаныш и К 0:3
Костанай Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 3:0
Жетысу-Жастар Динамо-Казыгурт 3:1
Динамо-Костанай Мангыстау 2:3
Кайсар КазНАУ-Алматы (фарм) 1:3
ТНК «Казхром-2» Жайык 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Актобе 2:3
Алтай-2 Жетысу-Жастар 1:3
Динамо-Казыгурт Кайсар 3:2
Атырау-2 Динамо-Костанай 3:2
Тараз-2 Павлодар-2 2:3
Мангыстау Женис-Есиль СК (фарм) 3:1
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы 13:30
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 83:49
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 74:45
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Кукушкин Ммо 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Евсеев Заричанский 0:2
Белинский, Евсеев Эшмейд, Вербеек 2:1
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Норвегия (студенческая) Чехия (студенческая) 7:3
Швеция (студенческая) Швейцария (студенческая) 6:3
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 8:6
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 0:1
Казахстан Беларусь 3:0
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Милан 0:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Кулагер Номад 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Славия Сф
Иртыш Алашкерт
Шахтер Ильичевец
Актобе (U-21) Жетысу
Иртыш Ом Экибастуз
Актобе Тосно
Ордабасы Локомотив Тш 14:00
Окжетпес Луч-Энергия 20:00
Атырау Чихура
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Шахтер Академия Пандев
Иртыш Ом Экибастуз
Акжайык Алашкерт
Актобе Сталь Дн
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Астана Заря Лг
Кайсар Олимпик Д
Тобол (U-21) Силкеборг
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 0:1
Таиланд Казахстан 11:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Барсы Атырау Астана 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Атырау Есиль СК
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Павлодар Тараз
Буревестник-Алматы Павлодар
Алтай ТНК "Казхром"
Тараз Атырау
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
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Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Близкий друг Мейвезера-младшего раскрыл дату и другие подробности боя с Головкиным

Ранее он официально анонсировал их поединок.

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13 Комментариев
Фото с сайта fightsaga.com
Фото с сайта fightsaga.com
Известный голливудский актер Кит Миддлбрук в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, когда и где состоится бой экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего (49-0, 26 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Ранее Миддлбрук "официально" анонсировал этот поединок в своем твиттере. По его информации, боксеры встретятся на ринге этим летом в США.

- Дело сделано. Очень скоро вы услышите об этом в новостях. Главное, помните, первым вам об этом сообщил Кит Миддлбрук. Вы можете цитировать меня: "Флойд против GGG в июне 2017 года в Лас-Вегасе", - отметил Миддлбрук.

- В какой весовой категории состоится поединок?

- В 149 фунтов. Головкин должен спуститься еще на 10 фунтов. 

- Кто победит?

- Флойд победит, потому что он комфортно себя чувствует в весовой категории 149 фунтов. Он планирует свои поединки лучше любого другого бойца. Его психология мысленной репетиции дает ему колоссальное преимущество. Флойд спокойно победит безрассудного Головкина.


По словам Миддлбрука, он дружит с Мейвезером-младшим уже больше девяти лет. Он профессиональный актер, который снимался в нескольких сериалах. Также на его счету работы в 35 фильмах, в числе которых "Железный человек 2", "Человек, который изменил все", "Очень плохая училка", "Трансформеры 3".

Ранее Мейвезер-младший сообщал, что может встретиться с GGG, если казахстанец сперва победит Андре Уорда, владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Между тем команда казахстанского боксера ранее отмечала, что согласна провести бой с Мейвезером-младшим в весовой категории 154 фунта.

Напомним, в декабре американец выложил видео с тренировок, где показал на весах 160 фунтов, намекнув на весовую категорию, в которой выступает Головкин.
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Нургиса Игибаев Сегодня 12:42
Статус: Профи
Рейтинг: 421
Утка.
Ответить 2
 
GGGabit Сегодня 13:11
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 515
Нургиса Игибаев ,если правда ГГГ придется трудно сбросить думаю Гена не согласится.
Ответить 0
 
НуриК ИсаеВ Сегодня 12:46
Статус: Профи
Рейтинг: 387
Разве не 154ф ¿
Ответить 0
 
Нурали Божанов Сегодня 12:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
Вести оперативно спросили у первоисточника
Ответить 2
 
M585 Сегодня 12:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 190
Не верю! Да и 149 футов это слишком круто! Вести молодцы, оперативно сработали! Так держать!
Ответить 0
 
M585 Сегодня 12:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 190
Слишком много Гене придется сгонять чтобы уложится в этот вес. 100% утка, чувак просто решил распиариться на этом деле!
Ответить 1
 
M585 Сегодня 13:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 190
Самое интересное, если даже и будут договариваться, то как гонорар пилить будут? ))))) Опять санта барбара начнется!
Ответить 0
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 13:03
Статус: Профи
Рейтинг: 444
У мейвейзера духа не хватить что бы выйти 154 ф.
Ответить 1
 
Булат Балагур Сегодня 13:12
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1159
149 фунтов это 67 килограмм ! И Головкин сможет сделать такой вес ? Это полная ерунда , на самом деле бой Головкина с Мувезером состоится на ЭКСПО ))) И не Гена будет сгонять вес , а Майский наберет 10 кг ! Для этого его привезут к нам и будут кормить бешем и куырдаком , а потом этого откормленного кабанчика выведут на убой Головкину !
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Fanat&sport; Сегодня 13:14
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1564
Большего бреда я не слышал. 149 фунтов это полный аут. Не будет такого никогда
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Санат Баймухамбетов Сегодня 13:17
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Лажа полная!!!
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Санат Баймухамбетов Сегодня 13:20
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
У Вестей с Нур кз случайно не один и тот же корр состав?
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serikjan atau Сегодня 13:26
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3008
Если 149, тогда Мей выйдет не против Головкина, а на победителя боев Турмана/Гарсиа или Брука/Спенса.
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