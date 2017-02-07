Голливудский актер анонсировал бой Флойда Мейвезера и Геннадия Головкина

Ранее GGG говорил о готовности спуститься в 154 фунта ради этого поединка.
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Коллаж Vesti.kz/Турар Казангапов©
Голливудский актер Кит Миддлбрук "официально" анонсировал бой между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим (49-0, 26 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
Об этом Миддлбрук сообщил в своем твиттере, где выложил совместное фото с Мейвезером. "Я официально объявляю, что Флойд Мейвезер-младший будет драться с Геннадием Головкиным. Вы услышали об этом первыми здесь", - написал актер.
Напомним, Головкин и его команда не раз говорили о том, что казахстанский боксер готов ради боя с Мейвезером-младшим спуститься в 154 фунта. В одном из последних интервью GGG предположил, что за 100 миллионов долларов Флойд согласился бы провести бой с ним.
Сам Мейвезер-младший отмечал, что готов выйти против GGG, но при условии, что сперва казахстанец победит Андре Уорда, ныне владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.
В декабре Флойд в очередной раз подлил масло в огонь по поводу слухов о его бое с Головкиным. Американец выложил видео с тренировок, где показал на весах 160 фунтов, что соответствует средней весовой категории, в которой выступает Головкин.
Об этом Миддлбрук сообщил в своем твиттере, где выложил совместное фото с Мейвезером. "Я официально объявляю, что Флойд Мейвезер-младший будет драться с Геннадием Головкиным. Вы услышали об этом первыми здесь", - написал актер.
I'm OFFICIALLY ANNOUNCING @FloydMayweather will be fighting @GGGBoxing You heard here First @TMZ @TMZSportsNews #Boxing pic.twitter.com/maIU126dRB— Keith Middlebrook (@4kmiddlebrook) 9 февраля 2017 г.
Напомним, Головкин и его команда не раз говорили о том, что казахстанский боксер готов ради боя с Мейвезером-младшим спуститься в 154 фунта. В одном из последних интервью GGG предположил, что за 100 миллионов долларов Флойд согласился бы провести бой с ним.
Сам Мейвезер-младший отмечал, что готов выйти против GGG, но при условии, что сперва казахстанец победит Андре Уорда, ныне владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.
В декабре Флойд в очередной раз подлил масло в огонь по поводу слухов о его бое с Головкиным. Американец выложил видео с тренировок, где показал на весах 160 фунтов, что соответствует средней весовой категории, в которой выступает Головкин.