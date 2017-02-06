Промоутер Головкина заявил о готовности обсудить с Энди Ли их будущий бой

Ирландец мог встретиться с GGG в 2014 году, но бой сорвался.
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Том Леффлер и Геннадий Головкин. Фото flickr.com
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), заявил о готовности обсудить экс-чемпионом ирландцем Энди Ли (34-3-1, 24 KO) их будущий бой.
32-летний Ли после годичного перерыва вернется на ринг 18 марта в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой между Головкиным и "регулярным" чемпионом WBA в среднем весе американецм Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Сам Ли признался, что его главная цель заключается в том, чтобы встретиться с победителем боя Головкин - Джейкобс, а бой 18 марта станет первым шагом на пути к ее осуществлению. По словам Леффлера, он готов рассмотреть такой вариант.
"Мы очень уважаем Энди Ли, потому он был единственным, кто согласился драться с Головкиным, однако бой не состоялся из-за смерти отца Геннадия (в 2014 году). Но у нас хорошие отношения с Ли и это здорово, что он в нашем андеркарте. Будущий бой Ли и Головкина - это, что всегда можно обсудить. Его участие в шоу оправдано, учитывая, что Энди хотел биться с Геннадием тогда, когда никто на это не решался. Он не чужой для фанатов бокса из Нью-Йорка и для ирландских болельщиков", - заявил Леффлер, слова которого приводит ESPN.
Все новости о вечере бокса Головкин - Джейкобс
32-летний Ли после годичного перерыва вернется на ринг 18 марта в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой между Головкиным и "регулярным" чемпионом WBA в среднем весе американецм Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Сам Ли признался, что его главная цель заключается в том, чтобы встретиться с победителем боя Головкин - Джейкобс, а бой 18 марта станет первым шагом на пути к ее осуществлению. По словам Леффлера, он готов рассмотреть такой вариант.
"Мы очень уважаем Энди Ли, потому он был единственным, кто согласился драться с Головкиным, однако бой не состоялся из-за смерти отца Геннадия (в 2014 году). Но у нас хорошие отношения с Ли и это здорово, что он в нашем андеркарте. Будущий бой Ли и Головкина - это, что всегда можно обсудить. Его участие в шоу оправдано, учитывая, что Энди хотел биться с Геннадием тогда, когда никто на это не решался. Он не чужой для фанатов бокса из Нью-Йорка и для ирландских болельщиков", - заявил Леффлер, слова которого приводит ESPN.
Все новости о вечере бокса Головкин - Джейкобс